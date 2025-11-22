Ο Ζίνι μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα και επιστρέφει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς μετά από δύο μήνες, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Άρη με προπόνηση στην OPAP Arena.

Η πολυπόθητη επιστροφή του Ζίνι στην ΑΕΚ είναι γεγονός με τον 23χρονο Ανγκολέζο φορ να προπονείται κανονικά με τους κιτρινόμαυρους το απόγευμα του Σαββάτου στην OPAP Arena.

Ο Ζίνι επιστρέφει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς μετά από δύο μήνες καθώς από τις 17 Σεπτεμβρίου στο ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω είχε τεθεί νοκ-άουτ με έναν βαρύ μυϊκό τραυματισμό.

Πλέον ο Ζίνι είναι ξανά έτοιμος, κάτι που είχε προαναγγείλει στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη, επιβεβαιώνοντας από την άλλη τον τραυματισμό του Πιερό, ο οποίος γύρισε με πρόβλημα από την Αϊτή και μένει να γίνουν γνωστά περισσότερα. Θυμίζουμε ότι εκτός, όπως είναι γνωστό, παραμένουν οι Ελίασον και Κουτέσα.

Ο Ζίνι, τον οποίο περίμενε πως και πως ο Νίκολιτς να επιστρέψει, αναμένεται να επανέλθει και στην ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία είχε αντικατασταθεί προσωρινά από τον Λιούμπισιτς λόγω του τραυματισμού του που τον κράτησε δύο μήνες εκτός.

Δείτε πλάνα μέσω των social media της ΑΕΚ από την προπόνηση του Ζίνι, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει την προετοιμασία της στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Άρη: