Οι πρώην παίκτες του ΟΦΗ Ρόναλντ Γκόμεζ και ο Αντίλ Ναμπί θα βρεθούν στην μπουτίκ της ομάδας στο «Γεντί Κουλέ» για να συναντήσουν Ομιλίτες. Οι ευχές του άλλοτε παίκτη της Ρεάλ, Μαχαμαντού Ντιαρά, για τα 100 χρόνια των Κρητικών.

Η... εορταστική περίοδος για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας του ΟΦΗ έχει ξεκινήσει. Η αρχή θα γίνει απόψε (22/11), στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή των Κρητικών για τα 100 χρόνια, κατά την οποία θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα και θα κορυφωθούν με το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως και τις 13:00 θα βρεθούν στην μπουτίκ της ομάδας στο «Γεντί Κουλέ» ο Ρόναλντ Γκόμεζ κι ο Αντίλ Ναμπί, ώστε να μοιράσουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν με μικρούς και μεγάλους Ομιλίτες.

Ο Κοσταρικανός θεωρείται από τους κορυφαίους φορ που έχουν φορέσει τα μελανόλευκα, καθώς σε 105 εμφανίσεις από το 1999 έως το 2003 σκόραρε 48 φορές, ενώ ο Άγγλος μεσοεπιθετικός πέρασε στην ιστορία του ΟΦΗ, για το απίθανο γκολ buzzer beater, με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 90+7' του μπαράζ παραμονής με τον Πλατανιά στο «Γεντί Κουλέ» στις 22 Μαΐου του 2019 (3-2).

Η ανάρτηση του ΟΦΗ για Ρόναλντ Γκόμεζ και Αντίλ Ναμπί

«MEET & GREET με τους Ronald Gomez & Adil Nabi!

Δύο ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία με τα χρώματα της ομάδας μας επιστρέφουν στο Ηράκλειο και στο ιστορικό “Γεντί Κουλέ”, με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, για μια μοναδική συνάντηση με τους φιλάθλους!

Έλα κι εσύ να τους γνωρίσεις από κοντά, να πάρεις αυτόγραφα και να βγάλεις φωτογραφίες με δύο παίκτες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο γήπεδο και στις καρδιές μας.

Κυριακή 23/11 από τις 11:00 ως τις 13:00, στο OFI CRETE FC OFFICIAL STORE X COSMOS SPORT

στο γήπεδο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης” (οδός Καντανου)

Σε περιμένουμε για να ζήσουμε όλοι μαζί στιγμές γεμάτες αναμνήσεις και συναισθήματα! Στιγμες γεμάτες ΟΦΗ!».

Ντιαρά: «Εύχομαι τα καλύτερα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ»

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας, Μαχαμαντού Ντιαρά, ευχήθηκε στην ομάδα που αγωνίστηκε τη σεζόν 1998-99 και από την οποία οποία πωλήθηκε στη Φίτεσε. Θυμίζουμε πως ο παλαίμαχος χαφ από το Μάλι έκανε σπουδαία καριέρα σε Λυών, Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό και Φούλαμ.

«Είμαι ο Μοχάμεντ Ντιαρά. Εύχομαι τα καλύτερα για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΟΦΗ και θέλω να ευχαριστήσω όλους, όσοι εργάζονται στην ομάδα όταν ήμουν εκεί αλλά και τώρα. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ ΟΦΗ. Χρόνια πολλά», ήταν το μήνυμα του Ντιαρά.