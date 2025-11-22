ΟΦΗ: «Όταν άναψε η πρώτη φλόγα στο Ηράκλειο»

Το μήνυμα του ΟΦΗ για την συμπλήρωση ενός αιώνα από την ημέρα που συστάθηκε το πρώτο, άτυπο, Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο «κύκλος» του εορτασμού των 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ ξεκινάει! Στις 22 Νοεμβρίου του 1925 πάρθηκε η απόφαση για την ίδρυση του συλλόγου, καθώς συστάθηκε το πρώτο, άτυπο, Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστορία του.

Στις 10 Δεκεμβρίου του 1925, κατατέθηκε επίσημα στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η αίτηση για την ίδρυση της ομάδας και στις 29 Δεκεμβρίου αναγνωρίστηκε το σωματείο, με αριθμό απόφαση 1239, 29/12/1925.

Οι Μελανόλευκοι με ανάρτηση του στα Social Media εστειλαν το μήνυμα τους για αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.

«Ήταν 22 Νοεμβρίου 1925... όταν άναψε η πρώτη φλόγα στο Ηράκλειο, πριν την ίδρυση του ΟΦΗ! Της κορυφαίας ομάδας της Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Θυμίζουμε πως απόψε (22/11, 20:30) στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ, όπου θα παρουσιαστούν οι εορταστικές δράσεις για τα 100 χρόνια, οι οποίες θα κορυφωθούν με το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου. H εκδήλωση θα μεταδοθεί από το ERTFLIX και στις 22:30 στο ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.