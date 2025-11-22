ΟΦΗ: «Όταν άναψε η πρώτη φλόγα στο Ηράκλειο»
Ο «κύκλος» του εορτασμού των 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ ξεκινάει! Στις 22 Νοεμβρίου του 1925 πάρθηκε η απόφαση για την ίδρυση του συλλόγου, καθώς συστάθηκε το πρώτο, άτυπο, Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστορία του.
Στις 10 Δεκεμβρίου του 1925, κατατέθηκε επίσημα στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η αίτηση για την ίδρυση της ομάδας και στις 29 Δεκεμβρίου αναγνωρίστηκε το σωματείο, με αριθμό απόφαση 1239, 29/12/1925.
Οι Μελανόλευκοι με ανάρτηση του στα Social Media εστειλαν το μήνυμα τους για αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.
«Ήταν 22 Νοεμβρίου 1925... όταν άναψε η πρώτη φλόγα στο Ηράκλειο, πριν την ίδρυση του ΟΦΗ! Της κορυφαίας ομάδας της Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.
Θυμίζουμε πως απόψε (22/11, 20:30) στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ, όπου θα παρουσιαστούν οι εορταστικές δράσεις για τα 100 χρόνια, οι οποίες θα κορυφωθούν με το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου. H εκδήλωση θα μεταδοθεί από το ERTFLIX και στις 22:30 στο ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.