ΟΦΗ για τα 100 χρόνια: «Ένας ασπρόμαυρος μήνας σεβασμού στην ιστορία μας»

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου και για τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν τον Δεκέμβριο.

Η περίοδος εορτασμού των 100 χρόνων ιστορίας του ΟΦΗ θα κάνει «σέντρα» το βράδυ του Σαββάτου (22/11). Έναν αιώνα από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση της σύστασης του συλλόγου οι Κρητικοί διοργανώνουν μεγάλη γιορτή στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, εκεί όπου θα δώσει το «παρών» και θα βραβευθεί η ζωντανή ιστορία της ομάδας, παρουσία σύσσωμης της «οικογένειας» του Ομίλου.

Σε αυτήν την εκδήλωση θα ανακονωθούν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση για την αυριανή εκδήλωση και για τον... ασπρόμαυρο μήνα που έρχεται.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας ΟΦΗ! Ένας αιώνας τιμής και υπερηφάνειας για την κορυφαία ομάδα της ελληνικής Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας! Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, αφού στις 10 Δεκεμβρίου 1925, κατατέθηκε επίσημα στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η αίτηση για την ίδρυση της ομάδας που εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη και όλους τους Κρητικούς.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Νοεμβρίου 1925, πάρθηκε η οριστική απόφαση. Συστάθηκε το πρώτο, άτυπο, Δ.Σ. με τους νέους της πόλης του Ηρακλείου να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Ο Μηνάς Κυρλής ως πρόεδρος, ο Αναστάσιος Μαυρουδής, ο Νίκος Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος Μιστιλλόγολου, ο Χρήστος Τρικουράκης, ο Θεοδόσιος Καρούσος και ο κ. Σφακιανάκης ήταν αυτοί που υπέγραψαν την αίτηση ίδρυσης του ΟΦΗ!

Μετά από ακριβώς 100 χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου 2025, η ομάδα μας τιμά την ιστορία της και ανακοινώνει μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τις 3 Ιανουαρίου 2026, στον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο!

Η εφαλτήρια εορταστική εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 22/11, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, εκεί όπου θα δώσει το «παρών» και θα βραβευθεί η ζωντανή ιστορία του ΟΦΗ.

Ποδοσφαιριστές που τίμησαν την ασπρόμαυρη φανέλα, ιστορικοί παράγοντες, εκπρόσωποι των οργανωμένων οπαδών του ΟΦΗ, οι ποδοσφαιριστές μαζί με το τεχνικό επιτελείο της 100ης σεζόν ιστορίας του Ομίλου, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν όλες οι εορταστικές δράσεις που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο, μήνα ίδρυσης της ομάδας μας.

Την εκδήλωση της 22ας Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ, καθώς και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 20:30 από το ERTSPORTS 1 (ERTFLIX) και στις 22:30 από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ».