Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, τη Stoiximan GBL και την Premier League.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά σήμερα (22/11) με δύο αναμετρήσεις. Στις 19:30 ο Αστέρας Aktor υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Αργότερα, στις 20:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο με το παιχνίδι να μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει. Τζάμπολ στις 16:00 (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι (EPT Sports 1). Τέλος, στις 18:15, ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Στα ξένα πρωταθλήματα, το πρόγραμμα της ημέρας στην Premier League περιλαμβάνει το ματς ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι στις 19:30 (Nova Sports Premier League). Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά στις 17:15 από το Nova Sports 1.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας