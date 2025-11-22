Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Ατρόμητος, το Μύκονος - Παναθηναϊκός και η Premier League
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ.
Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκινά σήμερα (22/11) με δύο αναμετρήσεις. Στις 19:30 ο Αστέρας Aktor υποδέχεται τον Παναιτωλικό, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Αργότερα, στις 20:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο με το παιχνίδι να μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1.
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει. Τζάμπολ στις 16:00 (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Κολοσσός υποδέχεται το Περιστέρι (EPT Sports 1). Τέλος, στις 18:15, ο Άρης τίθεται αντιμέτωπος με τον Προμηθέα, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Στα ξένα πρωταθλήματα, το πρόγραμμα της ημέρας στην Premier League περιλαμβάνει το ματς ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι στις 19:30 (Nova Sports Premier League). Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά στις 17:15 από το Nova Sports 1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Παναθηναϊκός - ΡΕΑ Women's Football League (13:45, ΕΡΤ 2)
- Μύκονος - Παναθηναϊκός (16:00, ΕΡΤ2)
- Κολοσσός - Περιστέρι (16:00, EPT Sports 1)
- Λίβερπουλ - Νότιγχαμ (17:00, Nova Sports Premier League)
- Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο (17:15, Νova Sports 1)
- Άρης - Προμηθέας (18:15, ΕΡΤ2)
- Πανιώνιος - Καρδίτσα (18:15, ΕΡΤ Sports 1)
- Φιορεντίνα - Γιουβέντους (19:00, Cosmote Sports 2)
- Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι (19:30, Nova Sports Premier League)
- Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός (19:30, Νova Sports Prime)
- Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20:00, Cosmote Sport 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.