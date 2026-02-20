Οι Ρουμάνοι αναφέρουν πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θέλει να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με την οικογένειά του αλλά και τους γιατρούς να διαφωνούν.

Μπορεί το καλοκαίρι να κλείνει τα 81 του χρόνια και να τελευταία να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ωστόσο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θέλει να παραμείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας ενόψει των μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Εμάνουελ Ρόσου, ο πολύπειρος τεχνικός και πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να καθοδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του -αρχικά- στο ματς με την Τουρκία στα τέλη Μαρτίου, κάτι όμως που βρίσκει αντίθετους τόσο την οικογένειά του, όσο και τους γιατρούς!

Την ίδια ώρα, ένας άλλος θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, ο Γκιόργκι Χάτζι, φέρεται να είναι στην αναμονή για να αντικαταστήσει τον 80χρονο προπονητή, είτε άμεσα, είτε μετά τα playoffs του Μαρτίου... Ο Λουτσέσκου βρίσκεται στους πάγκους από το 1979 και ανέλαβε τη Ρουμανία το 2024, έχοντας βρεθεί στην τεχνική της ηγεσία και μεταξύ 1981 και 1986, ενώ έχει περάσει επίσης από ομάδας όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Μπεσίκτας, η Γαλατάσαραϊ, η Ίντερ, η Ζενίτ, η εθνική Τουρκίας και η Ντινάμο Κιέβου.