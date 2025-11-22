Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Η διακοπή των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και η δράση στη Stoiximan Superlegue επιστρέφει, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για ένα ακόμη τρίποντο.
Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται απόψε (22/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Περιστεριωτών.
Η σέντρα στο Φαληρικό γήπεδο έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει απευθείας από το Cosmote Sport 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.