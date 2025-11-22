Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και η δράση στη Stoiximan Superlegue επιστρέφει, με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για ένα ακόμη τρίποντο.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται απόψε (22/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Περιστεριωτών.

Η σέντρα στο Φαληρικό γήπεδο έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει απευθείας από το Cosmote Sport 1.