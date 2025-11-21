Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον νέο τραυματισμό του Ουρουγουανού εξτρέμ, το δύσκολο παιχνίδι της Κυριακής για τον Παναθηναϊκό και τις επιλογές του Λανουά για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ξανά τραυματίας. Ξανά μη διαθέσιμος. Ξανά σε ταξίδι για τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ουρουγουάης. Ο Φακούντο Πελίστρι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό ως η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του συλλόγου με το εξωπραγματικό ποσό των 6.5 εκατομμυρίων ευρώ για το 50% από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2024 και εξελίσσεται σε έναν πονοκέφαλο για το Τριφύλλι.

Όχι μόνο επειδή φέτος είναι μόνιμα τραυματίας από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα με τρεις απανωτούς μυϊκούς τραυματισμούς αλλά επειδή από πέρσι δεν έχει καταφέρει να κάνει την διαφορά με την πράσινη φανέλα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιοι απλοί κανόνες.

Όταν, λοιπόν, ως Παναθηναϊκός βγάζεις από τα ταμεία σου 6.5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρεις ετήσιο συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, περιμένεις από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να έρθει και να σου αλλάξει την ζωή. Nα γίνει σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τα ''είναι καλός παίκτης'' είναι ιστορίες για αγρίους.

Προφανώς είναι καλός παίκτης ο Πελίστρι. Η συζήτηση έχει να κάνει ξεκάθαρα με το τι έχει πάρει το κλαμπ, σε σχέση με όσα έχει δώσει.

Και προφανώς από αυτόν τον πήχη όσοι επέλεξαν να δώσουν αυτό το συγκεκριμένο ποσό για εξτρέμ που δεν είχε ποτέ αριθμούς στη καριέρα του(την ουσία των γκολ και των ασίστ), πέρασαν από κάτω για χιλιόμετρα μακριά.

Σε μία γωνιά του ποδοσφαίρου κλαίνε τα εξακόσια χιλιάρικα του Σεμπαστιάν Παλάσιος που ήταν... αντι-τουριστικός, δεν ήρθε από το Old Trafford αλλά αποτέλεσε τον πιο επιδραστικό εξτρέμ του Παναθηναϊκού τα τελευταία είκοσι χρόνια και πλέον κάνει παπάδες στον Λεβαδειακό. Κρίμα που δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό δικαστήριο, πραγματικά κρίμα...

Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει την λύση στο πρόβλημα των μυϊκών θεμάτων του Πελίστρι. Είναι προφανές πως κάτι δεν έγινε σωστά στη διαχείριση της κατάστασης, τόσο από τον σύλλογο στο ιατρικό κομμάτι όσο και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που έχει ευθύνη για την υποτροπή του Σεπτεμβρίου... κάνοντας τα δικά του.

Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Βάσει κανονισμών της FIFA ο Παναθηναϊκός δεν είχε το δικαίωμα να μην στείλει τον Πελίστρι στην Ουρουγουάη. Εξάλλου, ο διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή, ως αλλαγή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι ''πράσινοι'' έστειλαν επιστολή και ενημέρωσαν για την κατάσταση του παίκτη. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά; Από την στιγμή που μιλάμε για φιλικά, ο Πελίστρι που μόλις είχε επιστρέψει έπειτα από δύο μήνες στην ενεργό δράση, θα μπορούσε να ζητήσει από τον Μπιέλσα να μην κληθεί, να μην ταλαιπωρηθεί ξανά με αυτά τα υπερατλαντικά ταξίδια και να συνεχίσει στην Αθήνα την διαδικασία της επιστροφής του. Πήγε, τραυματίστηκε, έλεγε ''δεν έχω τίποτα'' και τελικά θλάση στον τετρακέφαλο και... καλό 2026.

Γελασμένος αν πάει για περίπατο στις Σέρρες

Η διακοπή επιτέλους ολοκληρώθηκε και έχουμε ξανά δράση. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις Σέρρες, εκεί όπου πέρσι τον... πυροβόλησαν και έμεινε πίσω στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Ο Πανσερραϊκός είναι η χειρότερη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος, άλλαξε όμως προπονητή και ποτέ η έδρα του δεν είναι φιλόξενος τόπος για το Τριφύλλι.

Την ζωή τους παίζουν κάθε φορά απέναντι στους ''πράσινους'', τώρα έχουν κι έναν παραπάνω λόγο, καθώς καίγονται για βαθμούς.

Κανένα παιχνίδι μετά από διακοπή δεν είναι εύκολο και αυτό ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του θα πρέπει να το διαχειριστούν σωστά, να μπουν με την σωστή νοοτροπία στο γήπεδο και να κάνουν αυτό που πρέπει.

Πρόοδος χωρίς διάρκεια στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει, οπότε όχι άλλα πισωγυρίσματα!

Η επιστροφή του Τσαγκαράκη και ο Ευαγγέλου

Ένα σχόλιο για τους ορισμούς της 11ης αγωνιστικής: Θα νόμιζε κανείς πως είναι φάρσα η επιλογή του Τσαγκαράκη ως τέταρτος στο Λεβαδειακός-Βόλος μετά τα όσα έκανε πέρσι στο Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός. Και τι διαβολική σύμπτωση, ε; Θα επιστρέφει στους πίνακες ξανά στην αγωνιστική που οι ''πράσινοι'' πηγαίνουν στις Σέρρες.

Από κει και πέρα, ο ορισμός του Ευαγγέλου στο ματς της Κυριακής, όπως και του Κουμπαράκη στο VAR φέρνει στις μνήμες αρκετά παιχνίδια όπου το Τριφύλλι είχε δικαιολογημένα παράπονα και μακάρι το βράδυ της Κυριακής, να μην συζητάμε και πάλι για αυτούς τους διαιτητές και τις αποφάσεις του.

Ο Ευαγγέλου στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός το 2024 (31/1) δεν είδε πεντακάθαρο πέναλτι πάνω στον Γερεμέγεφ ενώ λίγους μήνες αργότερα στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός(22/9/2024) πήρε πίσω το πέναλτι για την γροθιά στο πρόσωπο του Βαγιαννίδη από τον Γκουκεσασβίλι με την εξέταση του βίντεο. Ας μην τριτώσει το κακό...