Ο Ίλια Βούκοτιτς ακολούθησε θεραπεία στην προπόνηση της Παρασκευής (21/11) και συνεπώς είναι αμφίβολος για τον αγώνα του ΟΦΗ στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Με μια απουσία συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας (23/11, 20:00) με την ΑΕΛ Novibet για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ίλια Βούκοτιτς αποχώρησε από την προηγούμενη προπόνηση με ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και την Παρασκευή (21/11) ακολούθησε θεραπεία. Με δεδομένο πως έχουμε ακόμα δυο προπονήσεις πριν το ματς της Λάρισας η συμμετοχή του Μαυροβούνιου χαφ κρίνεται ως αμφίβολη και μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής, τελειώματα φάσεων και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (22/11), στις 11:00.

Θυμίζουμε πως το βράδυ οι παίκτες της πρώτης ομάδας θα βρεθούν μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κλαμπ στη μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.