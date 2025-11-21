Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Άρη στην OPAP Arena. Δύο θέσεις μοιάζουν ανοικτές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, στη μεσαία γραμμή και πίσω από τον φορ.

Η τρίτη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων πέρασε και η ΑΕΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση υποδεχόμενη τον Άρη στην OPAP Arena την Κυριακή (23/11, 21:00) στο πρώτο ματς μιας απαιτητικής εβδομάδας. Διότι την Πέμπτη ακολουθεί το δυσκολότερο ματς στη League Phase του Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα στην Ιταλία, με την Ένωση να θέλει οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς, ενώ την επόμενη Κυριακή έρχεται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ πρέπει να χτίσει πάνω στην εμφάνιση του δευτέρου μέρους με τον ΟΦΗ, όπως έκλεισε δηλαδή τις υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή, για να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή πριν επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στο παιχνίδι με τη Φιορεντίνα. Ο Νίκολιτς είδε τους διεθνείς να επιστρέφουν, με τον Σέρβο τεχνικό, όπως είναι γνωστό, να μην μπορεί να υπολογίζει δεδομένα στους Ελίασον και Κουτέσα. Για τον Ζίνι έμενε να φανεί αν θα έμπαινε σε κανονικό πρόγραμμα, ενώ αναμένονταν νεότερα για τον Πιερό μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Αϊτή.

Πιθανότατα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το αρχικό σχήμα δεν θα περιλαμβάνουν πολλές αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που επέλεξε στο ματς με τον ΟΦΗ. Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα, ο Ρότα που ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι του Ηρακλείου θα επανέλθει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Πένραϊς αριστερά και οι Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της αμυντικής γραμμής αναμένεται να διατηρηθούν.

Η μία θέση που μοιάζει ανοικτή είναι αυτή πλάι στον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Ο Πινέδα δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει μετά το μακρινό ταξίδι από το Μεξικό, με τον Νίκολιτς να σκέφτεται τόσο τον Περέιρα όσο και τον Γκρούγιτς αν ο «Μαγίτο» δεν είναι στην ενδεκάδα. Υπάρχουν, λοιπόν, διάφοροι υποψήφιοι για τη μία θέση στο κέντρο. Από εκεί και πέρα είναι πιθανό στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής να ξεκινήσουν ξανά οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Στην κορυφή δεδομένα θα είναι ο Γιόβιτς, ενώ πίσω του ο Νίκολιτς έχει δοκιμάσει τόσο τον Κοϊτά όσο και τον Μάνταλο και αυτή είναι η δεύτερη θέση που «παίζεται» στα πλάνα του.