Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο με αφορμή τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, ότι για τον επόμενο μήνα, στον οποίο έχει να δώσει εννιά (!) παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ, θα βαδίσει χωρίς τον Νο 2 τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια του, τερματοφύλακα, τον έμπειρο Πασχαλάκη. Και ότι θα τον αντικαταστήσει ο κατά 15 χρόνια νεότερος του, ο Μπότης.

Το δε πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε για τον Μπότη είναι ότι ακόμη δεν έχει κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού! Διότι βρίσκεται δύο χρόνια στο Ρέντη, αλλά μέχρι την αρχή της φετινής σεζόν ήταν 4ος, πίσω από Τζολάκη, Πασχαλάκη, Αναγνωστόπουλο και στη συνέχεια έγινε 3ος, με την αποχώρηση του Αναγνωστόπουλου. Και τώρα 2ος με τον τραυματισμό του Πασχαλάκη.

Ο 21χρονος Μπότης έχει όμως ένα καλό εφόδιο, πέραν ασφαλώς του ταλέντου του και της καλής δουλειάς που κάνει με τον Παναγιώτη Αγριογιάννη όλο αυτό το διάστημα το οποίο είναι στο Ρέντη: έχει ήδη 16 παιχνίδια φέτος κάτω από τα γκολπόστ!

Πρώτον, τέσσερα φιλικά, δύο 90λεπτα και δύο ημίχρονα, με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι σε Ολλανδία (με ΝΑΚ 3-2, Νόριτς 3-0, Αλ Τααβούν 2-1) και Ιταλία (ένα ημίχρονο στο 1-2 από Νάπολι), με γενικά καλή παρουσία.

Δεύτερον, εφτά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Β στη Super League 2: στις νίκες με Ελλάς Σύρου 1-0, Χανιά 1-0, Παναργειακό 2-1, στην ισοπαλία 1-1 με τον Πανιώνιο και στις ήττες 1-4 από Καλαμάτα, 0-2 από Μαρκό και 2-3 από Ηλιούπολη, έχοντας στο ενεργητικό του δύο αποκρούσεις πέναλτι και γενικά καλές έως πολύ καλές εμφανίσεις σε μία πολύ μέτρια ομάδα…

Τρίτον, πέντε παιχνίδια με την Εθνική Κ21, στις νίκες της 3-2 με Γερμανία, 3-0 με Γεωργία, 1-0 με Λετονία, 5-0 με Μάλτα και 4-0 με Βόρεια Ιρλανδία, επίσης με καλές έως πολύ καλές εμφανίσεις.

Η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι οι παραστάσεις από αυτά τα 16 παιχνίδια, που δεν τα λες λίγα, ούτε είναι της πλάκας, θα τον ωφελήσουν τον Μπότη, για όταν χρειαστεί να παίξει με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα στα παιχνίδια Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή, αλλά και όποιο άλλο ενδεχομένως προκύψει.

Είναι κι αυτός άγουρος ακόμη, όπως κι ο Μάντσα, ο Σιπιόνι, ο Νασιμέντο, όμως έχει πραγματικά καλές προδιαγραφές και δεν είναι τυχαίο ούτε ότι έπαιζε στην Ίντερ και είχε 65 παιχνίδια με τις μικρές ομάδες της στον ενάμιση χρόνο που ήταν στο Μιλάνο, ούτε ότι τον πήρε ο Ολυμπιακός και συνεχώς τον προωθεί.

Έχει την ευκαιρία του τώρα!

Άσχετο: Παίζει η Μπόντο σήμερα! Προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Νορβηγίας. Εκτός έδρας με την KFUM! Αν δεν κερδίσει, κατά πάσα πιθανότατα χάνει το πρωτάθλημα, κάτι που εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό, ενόψει του επόμενου Τσάμπιονς Λιγκ, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» πάρουν το πρωτάθλημα και φέτος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ανάμεσα σε Καμπελά και Γιαζίτσι είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ για τη θέση πίσω από τον σέντερ φορ υπολογίζει τον Γάλλο κι όχι τον Τούρκο. Τον Τούρκο τον υπολογίζει για τη θέση του έξω δεξιά. Το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, με την Κηφισιά, αλλά είχε πειβεβαιωθεί και νωρίτερα.

Τον Γιαζίτσι σε επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ως 10άρι ούτε ένα λεπτό. Αντίθετα, τον Καμπελά τέσσερις-πέντε φορές, συνήθως σε β΄ ημίχρονα, τον έχει βάλει πίσω από τον φορ. Κι από τέτοια θέση είχε κι ένα επικίνδυνο σουτ με την Κηφισιά, που το έβγαλε ο γκολκίπερ.

Είναι προφανές ότι ο προπονητής θεωρεί ότι από τον Γιαζίτσι μπορεί να πάρει πράγματα από το αριστερό του πόδι παίζοντας από δεξιά. Για να σουτάρει και να σεντράρει με μεγαλύτερη ευκολία. Και για να συγκλίνει προς τον άξονα, κάνοντας πάσες προς τον σέντερ φορ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃