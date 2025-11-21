Ο Πιερό έκανε έκκληση για ειρήνη στην Αϊτή: «Δεν είμαστε ελεύθεροι να περπατήσουμε στην χώρα μας»

Ο Φραντζί Πιερό μέσω ανάρτησής του στο Instagram μίλησε για την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα του, κάνοντας έκκληση για ειρήνη στην Αϊτή.

Η Αϊτή σφράγισε την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, ωστόσο η ιστορική αυτή επιτυχία της έχει επισκιαστεί από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην χώρα.

Ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας, μέσω δημοσίευσής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέρθηκε στις αδιανόητες συνθήκες διχασμού και τρόμου που επικρατούν στη γενέτειρά του κι έκανε σαφές ότι είναι αναγκαίο το να επέλθει ειρήνη.

Ο ίδιος συνόδευσε το μήνυμά του με μία φωτογραφία που απεικονίζει την ίδια την Αϊτή με ένα λουκέτο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο story του ο επιθετικός της ΑΕΚ:

«Είμαστε κουρασμένοι. Τώρα πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Πάντα λέμε ότι είμαστε η πρώτη μαύρη χώρα που γίνεται ανεξάρτητη, αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι να περπατήσουμε μέσα σε αυτή. Αξίζουμε ειρήνη. Η Αϊτή χρειάζεται ειρήνη».



