Ξέσπασε ο Πιερό μετά την πρόκριση της Αϊτής: «Τι θα πουν τώρα;»

Ο στράικερ της Ένωσης έκανε μια ανάρτηση γεμάτη νόημα και... ένταση, μετά την πρόκριση της Αϊτής στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη από το μακρινό 1974, η Αϊτή θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) επικράτησε 2-0 της Νικαράγουα και πήρε απευθείας το εισιτήριο μέσω των προκριματικών του Μουντιάλ στη ζώνη της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Ο Φραντζί Πιερό ήταν βασικός για την πατρίδα του, ωστόσο αποχώρησε με τραυματισμό στο 32ο λεπτό, και στην ΑΕΚ περιμένουν να δουν ποια θα είναι η κατάστασή του και αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή (23/11).

Στα 30 του χρόνια ο υψηλόσωμος φορ της Ένωσης θα γευτεί για πρώτη φορά τη χαρά της συμμετοχής σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση με το εθνόσημο στο στήθος, και, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. Μέσω ανάρτησης στο Instagram, ο Πιερό «ξεσπάθωσε» απέναντι και στους επικριτές του, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με την χαρακτηριστική λεζάντα «Τι θα πουν τώρα;»