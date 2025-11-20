Ο Ταξιάρχης Φούντας προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το ματς του ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet. Ανησυχία για Βούκοτιτς.

Με ένα ευχάριστο αλλά και με ένα... ανησυχητικό νέο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την ερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (24/11, 20:00), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως αναμενόταν, ο Ταξιάρχης Φούντας μπήκε για πρώτη φορά σε φουλ ρυθμό προπόνησης μετά το κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο του χεριού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Ηράκλειο και δεν τίθεται θέμα για την ετοιμότητα του ενόψει του αγώνα της Λάρισας.

Από την άλλη το πρόβλημα έχει να κάνει με τον Ίλια Βούκοτιτς. Ο Μαυροβούνιος χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού κατά τη διάρκεια της προπόνησης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, ώστε να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

To πρόγραμμα των παικτών του Χρήστου Κόντη περιλάμβανε ασκήσεις τακτικής, τελειώματα φάσεων και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (21/11), στις 11:00.