Οι φίλοι του ΟΦΗ μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τη θύρα 14 της AEL FC Novibet Arena.

Ο ΟΦΗ μετά τις ήττες από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και την ΑΕΚ στο Ηράκλειο καλείται να πάρει την πρώτη του νίκη επί ημερών Χρήστου Κόντη και να «ανασάνει» βαθμολογικά στην ερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (24/11, 20:00).

Στo πλαίσιο της σύσκεψης των μέτρων ασφαλείας του αγώνα οι Κρητικοί ζήτησαν ξεχωριστή θύρα από τους Βυσσινί για τις ανάγκες φιλοξενούμενω φιλάθλων, αλλά η ΑΕΛ Novibet δεν απάντησε θετικά στο αίτημα, παρά το γεγονός πως ο ΟΦΗ ενημέρωσε ότι θα ταξιδέψουν Ομιλίτες στη Λάρισα.

Η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε τους Κρητικούς ότι όσοι φίλαθλοι των φιλοξενούμενων που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλία τη Δευτέρα, μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά εισιτήριο για τη θύρα 14 της AEL FC Novibet Arena.

Θυμίζουμε πως πριν τη σέντρα της 11ης αγωνιστικής ο ΟΦΗ είναι στη 13η θέση με 6 βαθμούς, ενώ οι 12οι Λαρισαίοι είναι στους 7 πόντους. Φυσικά ο Όμιλος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.