Νέος «πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό με Πελίστρι!

Νέα ατυχία για τον Φακούντο Πελίστρι, αφού η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ξανά θλάση, αλλά αυτή τη φορά στο άλλο πόδι.

Η επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται να καθυστερήσει έτι περισσότερο, αφού μπορεί ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε, ωστόσο τώρα προέκυψε ένα νέο.

Με την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι έδειχναν να μην ανησυχούν για την κατάστασή του σε πρώτη φάση, γι' αυτό εκείνος έκανε αποφόρτιση χθες και σήμερα αναμενόταν να μπει κανονικά στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε τελικά πως έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο, στο άλλο πόδι από το οποίο είχε το προηγούμενο μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε. Το ακριβές νέο διάστημα της που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δεν έχει γίνει γνωστό.

Στα υπόλοιπα της σημερινής προπόνησης σημαντικό βήμα για την επιστροφή τους έκαναν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Καλάμπρια που έβγαλαν μεγάλο μέρος του σημερινού προγράμματος, με τον πρώτο να αυξάνει διατηρεί τις πιθανότητές του για τις Σέρρες. Ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος. Επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ έμφαση δόθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στο κομμάτι της τακτικής.