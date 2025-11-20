O Γιάννης πόσταρε Τεττέη και ο επιθετικός της Κηφισιάς συγκλονίζει: «Όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν...»

Ο Ανδρέας Τεττέη ανέβασε το story του Γιάννη Αντετοκούνμπο και συγκλόνισε με τα λόγια του προς το πρόσωπό του.

Η ιστορία του Ανδρέα Τεττέη ξαναζώντανεψε με την κλήση του στην Εθνική Ελλάδος όπου ήταν από τα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος από τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο.

Ο σταρ του ΝΒΑ είχε ανεβάσει τις δηλώσεις του 24χρονου επιθετικού της Κηφισιάς και εκείνος με τη σειρά του ανέβασε νέο story γράφοντας κάποια συγκλονιστικά λόγια για τον διεθνή μπασκετμπολίστα.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Γιάννης ήταν και είναι φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».