Ο Λάμπρος Σμυρλής του Παναιτωλικού «έλαμψε» στις νίκες της Εθνικής Ελπίδων επί της Γεωργίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η Εθνική Ελπίδων ήταν... σαρωτική στα ματς της διακοπής του Νοεμβρίου, καθώς έκανε το «απόλυτο», έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και πέτυχε επτά γκολ. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επιβλήθηκε της Γεωργίας στη Λεωφόρο με 3-0 και συνέτριψε τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά με 4-0. Φυσικά στο επίκεντρο βρέθηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Τζίμας, ο Καλοσκάμης, ο Καλογερόπουλος και ο Κοντούρης, όμως εκτός των... αναμενόμενων σε αυτό το γκρουπ των διακριθέντων βρίσκεται και ο Λάμπρος Σμυρλής.

Ο νεαρός εξτρέμ του Παναιτωλικού αγωνίστηκε βασικός στα δυο παιχνίδια της Γαλανόλευκης κι έκανε... πράγματα και θαύματα, καθώς εκτός από τις ντρίμπλες του και τα πολλά ρήγματα που δημιούργησε στις αντίπαλες άμυνες είχε και ουσία, όντας «μέσα» σε 4/7 γκολ που πέτυχε η Εθνική. Φυσικά αυτά είναι μόνο απλά δείγματα της συνολικής πληθωρικής παρουσίας του.

1. Κόντρα στη Γεωργία ο 21χρονος winger ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το γκολ του Τζίμα για το 1-0 στο 44'.

2. Κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία ο Μακεδόνας ακραίος επιθετικός είχε την «πάσα-κλειδί» στον Άλεν στο γκολ του Αλεξίου και πάλι για το 1-0 (19').

3. Στο 27ο λεπτό του ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία από δική του προσπάθεια και πλασέ ο Γκούμας πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 2-0.

4. Στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού με τη Λευκορωσία ο Σμυρλής βρήκε το γκολ που άξιζε σε αυτό τον κύκλο αγώνων, καθώς εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μπρέγκου και με το πρώτο του τέρμα με την Εθνική Ελπίδων διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Ο Σμυρλής στάθηκε άτυχος, καθώς ταλαιπωρήθηκε από θλάση στην αρχή της σεζόν κι έχασε έδαφος, όμως ήδη έχει κάνει τρεις εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου, έχοντας μάλιστα αρκετά καλή εμφάνιση στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Ο νεαρός winger δείχνει (και) μέσω της Εθνικής Ελπίδων πως μπορεί να προσφέρει στους Αγρινιώτες, αν και για τα εξτρέμ έχει μεγάλο ανταγωνισμό στο ποιοτικό ρόστερ των Καναρινιών. Πάντως με τις εμφανίσεις του με τη Γαλανόλευκη έχει τραβήξει ήδη... βλέμματα.