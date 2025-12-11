Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (11/12) μάχης των «πρασίνων» για το Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ρίχνεται ξανά στην ευρωπαϊκή σκηνή, θέλοντας με ένα θετικό αποτέλεσμα να «κλειδώσει» την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του θεσμού και θα ψάξει την 4η του νίκη, η οποία ουσιαστικά θα του δώσει σίγουρη θέση στην 24αδα και αρκετές πιθανότητες για διεκδίκηση της οκτάδας.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 5 αλλά και τον ΑΝΤ1.