Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ρίχνεται ξανά στην ευρωπαϊκή σκηνή, θέλοντας με ένα θετικό αποτέλεσμα να «κλειδώσει» την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του θεσμού και θα ψάξει την 4η του νίκη, η οποία ουσιαστικά θα του δώσει σίγουρη θέση στην 24αδα και αρκετές πιθανότητες για διεκδίκηση της οκτάδας.
Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 5 αλλά και τον ΑΝΤ1.
