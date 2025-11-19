ΑΕΚ: «Κινούμαστε με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια»

Η ΑΕΚ έκανε μία τοποθέτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για το περιεχόμενο της συνάντησης της «Ένωσης» με την UEFA.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και ο CEO της «Ένωσης», Μηνάς Λυσσάνδρου έκανε την Τρίτη (18/11) ταξίδι-αστραπή στην Νιόν της Ελβετίας, όπου συναντήθηκαν με τους ανθρώπους της UEFA, όπως επιβεβαίωσε και η ΠΑΕ.

Σκοπός της ήταν να γνωστοποιήσει στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία όσα έκανε ο αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά στο ματς με τον ΠΑΟΚ, τα οποία από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» τα θεώρησαν απαράδεκτα.

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με τις συναντήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία έκανε μία τοποθέτηση σχετικά με τα όσα γράφτηκαν.

«Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.... Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ...».