Τα προφίλ των Ιταλών Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα και Φραντσέσκο Πανφίλι που αποτελούν πλέον τα βασικά στελέχη του τμήματος σκάουτινγκ της ΑΕΚ.

Στην ΑΕΚ μεταξύ άλλων έχουν υπάρξει και αλλαγές στο τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας καθώς εκεί έχουν προστεθεί τρία βασικά στελέχη από την Ιταλία που αντικατέστησαν το τιμ που υπήρχε πριν την άφιξη του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Πρόκειται για τους Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα και Φραντσέσκο Πανφίλι, οι οποίοι εδώ και κάποιο διάστημα είναι εκ των βασικών μελών στο σκάουτινγκ της ΑΕΚ.

Ο Ρομπέρτο Μαλφιτάνο είναι πολύ γνώριμος του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Δούλεψε ως σκάουτ στη Γιουβέντους την τριετία 2016-2019 και έπειτα πήγε με τον Ριμπάλτα στον ίδιο ρόλο τόσο στη Ζενίτ (2019-2021) όσο και στην Πάρμα (2021-2022).

Στη συνέχεια στον ρόλο του σκάουτ εργάστηκε και στη Μαρσέιγ από το 2022 όταν ο Ριμπάλτα βρισκόταν στη θέση του αθλητικού διευθυντή εκεί, ενώ στη συνέχεια από το 2023 μέχρι και πριν από κάποιες εβδομάδες εργαζόταν ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του γαλλικού συλλόγου, έναν ρόλο που θα έχει και στην ΑΕΚ.

Ο Αλέσιο Έκα που ειδικεύεται στην πρόσληψη και στη στελέχωση και στην ανάλυση δεδομένων είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι, ενώ ο Φραντσέσκο Πανφίλι έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες ως αρχισκάουτ, όπως στην Περούτζια, στην Ιμολέζε, στην τουρκική Γκεζτέπε και ως σκάουτ στη Λάτσιο και θα στελεχώνει ως σκάουτ το αντίστοιχο τμήμα της ΑΕΚ.