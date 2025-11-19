Το ταξίδι των Ηλιόπουλου - Λυσάνδρου και οι συναντήσεις με την UEFA

Επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta για το ταξίδι του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ με τον CEO και αντιπρόεδρο στην Ελβετία και ο σκοπός αυτού...

Απόλυτη επιβεβαίωση του χθεσινού ρεπορτάζ που διαβάσατε στο Gazzetta.gr σχετικά με το ταξίδι του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μηνα Λυσάνδρου στην Ελβετία, αναφορικά με την υπόθεση Λανουά.

Το πρωί της Τετάρτης λοιπόν, από την ΠΑΕ ανέφεραν πως «Η ΑΕΚ πράττει το καθήκον της πάντα στην πρώτη γραμμή. Στα πλαίσια συντονισμένων κινήσεων που δρομολογούνται το τελευταίο διάστημα, επισκέφτηκε και την UEFA στην Νιόν».

Όπως είχε προαναγγείλει η ΑΕΚ και απόλυτα συνεπής σε όσα έχει κάνει έως τώρα απέναντι σε όσους επιχείρησαν να στήσουν ένα σκηνικό σε βάρος της, με πρωταγωνιστή του έργου τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και δυστυχώς την ΕΠΟ να εκτίθεται με μια θέση επίσημη μοίραζε δίχως να έχει την παραμικρή ιδέα του τι συνέβη στην Νέα Φιλαδέλφεια, έφτασε έως την UEFA προκειμένου να γνωστοποιήσει τα απαράδεκτα που έκανε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής!

Πληροφορίες αναφέρουν, δεν έχει ενημερώσει σχετικά επίσημα ακόμη η ΑΕΚ, ότι οι Μάριος Ηλιόπουλος και Μηνάς Λυσάνδρου, είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με τους κ.κ. Γεωργίου και Λάκοβιτς στην Νιόν της Ελβετίας και προφανώς παρέθεσαν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επιχειρήθηκε επίθεση κατά της Ένωσης και προσπάθεια τιμωρίας της, κάτι που το έκανε με σκοπό να εκθέσει όσους συμμετείχαν σε αυτή! Αλλά παράλληλα να αναδείξει ότι προκύπτουν με απτά στοιχεία δεδομένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που προκαλούν ανισότητα και ανισορροπία και συνιστούν κυνήγι σε βάρος της ΑΕΚ. Μη ξεχνάμε άλλωστε πώς από τη στιγμή που η Ένωση δικαιώθηκε πανηγυρικά από τακτικούς δικαστές στη συγκεκριμένη υπόθεση προκύπτει η παράβαση καθήκοντος του Γάλλου αρχιδιαιτητή από τη στιγμή που αποχώρησε χωρίς λόγο από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ενώ είχε αυτο-ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση...