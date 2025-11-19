Κυκλοφόρησαν οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τα έργα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Εννέα μήνες μετά την παρουσία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα στο ακαθάριστο τότε ακόμα οικόπεδο που θα γινόταν οι ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου των «πρασίνων», κυκλοφόρησαν οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από την εξέλιξη των έργων.

Οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή του γηπέδου εργάζονται πυρετωδώς για να καταφέρουν να προλάβουν να έχω έτοιμο το γήπεδο τον Ιούνιο του 2027, την τελευταία ημερομηνία που έχει αναφερθεί επίσημα ως καταληκτική από τον ίδιο τον Δήμαρχο των Αθηνών.

Το φωτογραφικό πρακτορείο της Eurokinisi εξασφάλισε μερικές φωτογραφίες με την χρήση drone από το σημείο στις οποίες φαίνεται η πρόοδος που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, αφού πλέον έχει σχηματιστεί ένας σκελετός που θυμίζει γήπεδο.