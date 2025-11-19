Ο χθεσινός αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με την Λευκορωσία, που έληξε ισόπαλος 0-0 κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: Άνοστα «κουλούρια», για το 0-0 της Εθνικής Ελλάδος με την Λευκορωσία. Άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Livesport: Φινάλε στα «ρηχά» για την Εθνική Ελλάδος. Βήχος και Τριάντης στο μικροσκόπιο του ΠΑΟ. Στη «σέντρα» τον Λανουά και στην UEFA.

Φως των σπορ: Φινάλε αγγαρεία. Ο Τζόουνς- Γκαρσία ξανά σκέφτεται Ευρώπη. Κοινή Γραμμή για Μουζακίτη.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Αισιοδοξία από τον Κώστα Καραπαπά: Εδώ θα μείνουν! Ξανά φλερτ για Αντίνο.

Ώρα των σπορ: 2 εκατ. ευρώ στην εξέδρα... «Κρύα» η Εθνική μας, στο 0-0 με την Λευκορωσία.