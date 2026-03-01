Ασένθιο για τον τραυματισμό του: «Έχασα την αίσθηση του χρόνου, δεν ήξερα που ήμουν ή τι συνέβαινε»

Ο Ραούλ Ασένθιο μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη του για τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπενφίκα, μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Καμαβινγκά.

Ο Ραούλ Ασένθιο πέρασε μια πραγματικά οδυνηρή νύχτα την περασμένη Τετάρτη (25/02) στη ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπενφίκα για το Champions League, καθώς υπέστη ένα βαρύ χτύπημα σε μια τυχαία σύγκρουση με τον Καμαβινγκά και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η «βασίλισσα» τελικά νίκησε τους «αετούς» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως τα πραγματικά ευχάριστα νέα ήρθαν από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο αμυντικός κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τις εξετάσεις που έγιναν εκεί να αποκλείουν τυχόν σοβαρό τραυματισμό.

Ο ίδιος ο νεαρός διεθνής αφηγήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του, στο επίσημο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης, το χρονικό αυτό του άτυχου συμβάντος.

«Θυμάμαι ότι ήταν μια εναέρια μπάλα και πήγα για την μονομαχία και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο έδαφος με τους γιατρούς από πάνω μου, μετά το χτύπημα που δέχτηκα από τον Καμαβίνγκα. Έχασα την αίσθηση του χρόνου, δεν ήξερα πού βρισκόμουν ή τι συνέβαινε. Μόλις άρχισα να θυμάμαι ξανά, βρισκόμουν μέσα στη φυσούνα που οδηγούσε στα αποδυτήρια. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη στιγμή», άρχισε να εξομολογείται ο Ασένθιο.

«Ευχαριστώ τον γιατρό για όλα όσα έκανε και για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Θυμάμαι ότι δεν είχα εντελώς καθαρή όραση, δεν μπορούσα να κινηθώ πλήρως, έχασα δυνάμεις. Ήταν ένα μάλλον δυσάρεστο συναίσθημα. Δεν το ένιωθα στο Μπερναμπέου, αλλά από τότε που έφτασα στο νοσοκομείο, έχοντας πλέον τις αισθήσεις μου, μπόρεσα να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό μου και να δω όλα τα μηνύματα υποστήριξης. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης μου επιφύλαξαν μια πολύ ιδιαίτερη υποδοχή και το εκτιμώ πολύ. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω».

«Η ομάδα συσπειρώθηκε επίσης γύρω μου. Μόλις σήκωσα ξανά το τηλέφωνό μου, έλαβα ένα μήνυμα από όλους. Δεν ήξερα καν σε ποιο λεπτό έγινε η φάση, δεν ήξερα πώς είχε τελειώσει το παιχνίδι. Οι γιατροί μου το έλεγαν, αλλά δεν ήξερα αν είχε απομείνει πολύς ή λίγος χρόνος στο παιχνίδι, αλλά μόλις σήκωσα το τηλέφωνό μου στο νοσοκομείο, είδα όλα τα μηνύματα», κατέληξε ο Ισπανός.