Σπουδαία διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη! Από το 2008 που η FIFPRO θέσπισε τα Merit Awards ο διεθνής φορ της Κηφισιάς έγινε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε, καθώς κέρδισε το βραβείο Player Activism.

H ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Μεγάλη διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη και τον ΠΣΑΠΠ, καθώς ο διεθνής επιθετικός κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, απονέμονται τα Merit Awards σε ποδοσφαιριστές-μέλη των Συνδέσμων που συμμετέχουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που τιμά παίκτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Στα φετινά βραβεία, λοιπόν, υποψήφιος εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος είναι και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου, λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις και εμπνέοντας τα παιδιά.

Η αρμόδια επιτροπή μελέτησε προσεκτικά την ιστορία και τα πεπραγμένα του, άκουσε τον τρόπο με τον οποίο μιλά και απεφάνθη: Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award!

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, ανάμεσα σε υποψήφιους από όλον τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει πως ο Ανδρέας είναι ξεχωριστός και εκτός γηπέδων! Πρόκειται, παράλληλα, και για μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΣΑΠΠ, με τη FIFPRO να αναγνωρίζει την ελληνική υποψηφιότητα και τον ρόλο του Τεττέη ως Πρεσβευτή».

«Δεν φοβήθηκα ποτέ και κανέναν»

Ο Ανδρέας Τεττέη δήλωσε σχετικά στη FIFPRO για τον ρόλο του ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού στον ΠΣΑΠΠ: «Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», ενώ για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε: «Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθ

Η ανάρτηση της FIFPRO

«Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε στα βραβεία της FIFPRO με το Player Activism 2025.

Ο Έλληνας διεθνής ηγείται της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και διοργανώνει εκστρατείες για την ένταξη και τον σεβασμό σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ανδρέας προτάθηκε από τον ΠΣΑΠΠ».

«Τον Μάρτιο του 2025, ο Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά), ο οποίος έχει ρίζες από τη Γκάνα, έγινε πρεσβευτής κατά του ρατσισμού για τον ελληνικό σύνδεσμο ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ).

Έχοντας βιώσει ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τεττέη προωθεί την ποικιλομορφία και την ισότητα, μιλώντας σε σχολεία, συνεργαζόμενος με ΜΚΟ και ευαισθητοποιώντας το κοινό μέσω των ελληνικών ΜΜΕ, αποτελώντας μια ισχυρή φωνή απέναντι στις διακρίσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της FIFPRO.