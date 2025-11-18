Καραπαπάς στους Galacticos για το ενδεχόμενο παραμονής του Ποντένσε: «Ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε»
Ο Κώστας Καραπαπάς απάντησε και σε ερώτηση αναφορικά με τον Πορτογάλο σταρ. Τον Ποντένσε που είναι δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ στον Ολυμπιακό. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο είπε στους Galacticos ανάμεσα στα άλλα ότι «εάν έρθει μία ομάδα και δώσει 8 εκατ. τον χρόνο; Θυμάστε τι έγινε την άλλη φορά. Σχεδόν το μισό συμβόλαιό του καλύπτεται από τον Ολυμπιακό. Εάν δεν καλυπτόταν το μισό συμβόλαιο από την Αλ Σαμπάμπ δεν θα μπορούσε να έρθει ο Ποντένσε στην Ελλάδα. Εκεί στο 2ο του χρόνο είχε 6 (εκατ.) νετ. Έξι εκατ. νετ σε ελληνική ομάδα σημαίνει 11.5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί μία ελληνική ομάδα να δώσει 11.5 εκατ. για έναν παίκτη. Δεν υπάρχει.
Αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά. Τα δουλεύουμε. Μήνα μήνα και μέρα μέρα. Και ο ίδιος θα κάνει ότι μπορεί και εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε. Θα έρθουν προσαρμογές.
Όχι δεν υπάρχει οψιόν αγοράς του αλλά εάν θέλουμε θα υπάρξει. Έχουμε καλή σχέση και με τον ποδοσφαιριστή και με τους ατζέντηδες και με την ομάδα του. Είμαστε σε έναν κοινό διάλογο όλοι. Εάν τα οικονομικά είναι αυτά που θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να μην πάθει ζημιά από αυτό θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μείνει. Είναι άλλωστε μία προσωπικότητα και ένας ποδοσφαιριστής που αλλάζει επίπεδο στον Ολυμπιακό»
