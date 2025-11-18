Καραπαπάς στους Galacticos: «Γιατί πήραμε τον Μπετανκόρ από τον Πανσερραϊκό»

Ο Κώστας Καραπαπάς απάντησε στους Galacticos σχετικά με τους λόγους που αποκτήθηκε ο Μπετανκόρ και γιατί δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Καραπαπάς βρέθηκε στους Galacticos κι έδωσε μία εφ'όλης της ύλης συνέντευξη, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, στο ρόστερ και στις κινήσεις που η ομάδα σχεδιάζει εν όψει Ιανουαρίου.

Ο Αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ απάντησε σε ερώτηση του Κώστας Ψάρρα σχετικά με τον Χεφτέ Μπετανκόρ κι εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αρχικά τον ενέταξαν στο δυναμικό τους, αλλά και στο γιατί δεν αγωνίστηκε ποτέ με τους Πειραιώτες.

«Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπετανκόρ επειδή υπήρχε μία πολύ καλή πρόταση για τον Γιάρεμτσουκ από τη Λυών. Υπήρχε περίπτωση να φύγει. Ο Ολυμπιακός, επομένως, έπρεπε να έχει εξασφαλίσει έναν σέντερ φορ τον περασμένο Γενάρη. Όταν μάθαμε ότι τελικά δε θα φύγει ο Γιάρεμτσουκ, είπαμε να έρθει το καλοκαίρι για να πάρει την ευκαιρία του. Ήρθε το καλοκαίρι και ο προπονητής είπε ''θα δω'', ήρθε μία πρόταση από την Ισπανία που ήταν εκεί που ήθελε να πάει και πήγε», είπε χαρακτριστικά ο Κώστας Καραπαπάς.

