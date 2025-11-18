Ώρα... ανασύνταξης για τον Παναθηναϊκό

Η δουλειά που ξεκίνησε ξανά στο Κορωπί, οι τραυματίες και οι διεθνείς που επιστρέφουν.

Διακοπή τέλος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επέστρεψαν χθες στο Κορωπί από το τριήμερο ρεπό τους και σήκωσαν... μανίκια ενόψει της 11ης αγωνιστικής και του ματς με τον Πανσερραϊκό (23/07-17:00).

Ο Ράφα Μπενίτεθ έφτασε στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων κάνοντας ένα 4/5 σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη κι έχοντας ως μόνο μελανό σημείο στην πορεία του την ήττα στον Βόλο.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει ακόμη πέντε προπονήσεις μπροστά του μέχρι το ματς των Σερρών για να δουλέψει με τους παίκτες που έχει κι εκείνους που θα αρχίσουν να προστίθενται τόσο από τους τραυματίες όσο και από τους διεθνείς.

Η κατάσταση με τους τραυματίες και τους διεθνείς

Στην χθεσινή προπόνηση οι «πράσινοι» έκαναν πρόγραμμα φυσικής κατάστασης και σήμερα θα επιστρέψουν σε κανονικό πρόγραμμα, όπου θα φανεί και η κατάσταση των τραυματιών.

Ο Κυριακόπουλος, που ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στον αστράγαλο, δεν θα είναι έτοιμος για τις Σέρρες, όπως και ο Ντέσερς. Ωστόσο μένει να φανεί η κατάσταση των Κώτσιρα, Καλάμπρια και Σάντσες, οι οποίοι χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Ο Έλληνας δεξιός μπακ φαίνεται πως είναι εκείνος πιο είναι μπροστά απ' όλους, αφού απέφυγε τα χειρότερα με την μη χρησιμοποίησή του με τον ΠΑΟΚ.

Από κει και πέρα ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει και την ενσωμάτωση των διεθνών, δηλαδή τους Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι

Μετά και την πρόωρη επιστροφή του Πελίστρι, αναμένεται όλοι να έχουν γυρίσει μέχρι την Πέμπτη και να ενσωματώνονται σταδιακά στις προπονήσεις του «τριφυλλιού».