Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι είναι ήδη στον δρόμο της επιστροφής λένε οι Ουρουγουανοί
Ο δημοσιογράφος Ροντρίγκο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση για τους παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμοι για το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Ουρουγουάης με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11-02:00) και ανέφερε πως μεταξύ αυτών είναι και ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής και από το πρώτο ματς με το Μεξικό. Ο ρεπόρτερ ανέφερε ως λόγο την «μυϊκή υπεροφόρτωση».
JUGADORES LIBERADOS 🇺🇾November 18, 2025
Marcelo Bielsa desafectó cinco jugadores para el partido de mañana.
Facundo Pellistri y Sebastián Cáceres presentan dolencias musculares y se decidió que no sean de la partida ante Estados Unidos.
El delantero del Panathinaikos está con una sobrecarga… pic.twitter.com/cS7Xrdbyir
Υπενθυμίζουμε πως ο Πελίστρι ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του έχοντας μόλις επιστρέψει από πολύμηνο τραυματισμό στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ όπου έπαιξε για λίγα λεπτά.
Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είχε στείλει ιατρικό φάκελο στην ομοσπονδία της χώρας της Νοτίου Αμερικής προκειμένου να διασφαλίσει όσο γίνεται πως θα προσεχθεί η χρησιμοποίησή του για να μην υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.