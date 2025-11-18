Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Χρήστος Μανδάς απέρριψε την προοπτική του Παναθηναϊκού περιμένοντας προτάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα.

Ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός πλησίασε τον Χρήστο Μανδά, όμως ο Έλληνας κίπερ απέρριψε την προοπτική της επιστροφής στην Ελλάδα αυτή την περίοδο της καριέρας του.

Εκείνος έχει όντως σκέψεις να αποχωρήσει λόγω του μικρού χρόνου συμμετοχής του, αφού βρίσκεται πίσω από τον βασικό κίπερ της Λάτσιο, Προβεδέλ.

Ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας έχει στο μυαλό του, αν αποχωρήσει, αυτό να συμβεί για ομάδα σ' ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, περιμένει προτάσεις από Αγγλία και Ισπανία. Η Γουλβς συνεχίζει να ενδιαφέρεται ενώ στο «κάδρο» υπάρχει και η Χετάφε, η οποία θα χρειαστεί σύντομα βασικό τερματοφύλακα, μιας και ο Σόρια το καλοκαίρι μένει ελεύθερος.

Η οποιαδήποτε μετακίνησή του πάντως δεν θα είναι εύκολη λόγω των χρημάτων που απαιτούνται κι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την Corriere dello Sport είναι λίγο κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ.