Ο Χρήστος Μανδάς περιμένει την ευκαιρία για να βρεθέι ξανά κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο. Αν δεν πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Σάρι, είναι έτοιμος να εξετάσει σοβαρά μεταγραφή τον Ιανουάριο.

Ο Χρήστος Μανδάς περιμένει την ευκαιρία του στη Λάτσιο και η υπομονή του έχει όρια σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιέυματα. Ο 24χρονος τερματοφύλακας ξέρει ότι αν δεν πάρει χρόνο συμμετοχής, θα κοιτάξει σοβαρά μεταγραφή στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής, ο Σάρι εμπιστεύεται τον Τόμας Προβεντέλ για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και ο Μανδάς μένει στον πάγκο. Παράλληλα, δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις και περιμένει να δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του βασικού. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Έλληνας κίπερ ζητάει χρόνο από την ομάδα του για να μην ζητήσει μεταγραφή τον Ιανουάριο.

Να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι, η Γουλβς είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον με πρόταση γύρω στα 20 εκατ. ευρώ, αλλά η Λάτσιο προτίμησε να τον κρατήσει. Ο Μανδάς που ήρθε το 2023 από τον ΟΦΗ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ετήσιες αποδοχές 1 εκατ. ευρώ. Χωρίς ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος, οι ευκαιρίες rotation είναι περιορισμένες και η ανάγκη για παιχνίδια ακόμα μεγαλύτερη.