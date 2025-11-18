Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, ο Σαντίνο Αντίνο, που ήθέλε ο Ολυμπιακός, είναι στο στόχαστρο της Ατλέτικο Μινέιρο.

Η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Bolavip» ανέφερε σε δημοσίευμά της πως ο Σαντίνο Αντίνο είναι στα «ραντάρ» της Ατλέτικο Μινέιρο του Μπερνάρντ.

Πρόκειται για τον παίκτη που είχε προσπαθήσει να πάρει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι από την Γοδόι Κρουζ καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια και προσφέροντας αρκετά χρήματα, όμως τελικά εκείνη τον είχε διατηρήσει στο ρόστερ της προκειμένου να τα δώσει όλα στην μάχη του υποβιβασμού, που τελικά έχασε.

O 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που έχει συμβόλαιο με το αργεντίνικο κλαμπ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, ολοκλήρωσε την σεζόν έχοντας 30 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε έξι γκολ κι έδωσε τρεις ασίστ σε περισσότερα από 2.200 λεπτά.

Ο Αντίνο λαμβάνει ετησίως μόλις 13 χιλ. ευρώ τον μήνα με την Ατλέτικο Μινέιρο να ετοιμάζεται να του προσφέρει ένα συμβόλαιο που φτάνει τις 215 με 431 χιλ. ετησίως. Δηλαδή η αύξηση στις απολαβές του θα είναι τεράστια.

Η βραζιλιάνικη ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις συνομιλίες για κείνον ώστε να προλάβει τον ανταγωνισμό.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Γκιγιέρμε Φροσάρντ κι επιβεβαίωσαν κι άλλα μέσα.