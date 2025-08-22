Ολυμπιακός, μεταγραφές: Βασικός ξανά στη Γοδόι Κρουζ ο Σαντίνο Αντίνο, τι feeling υπάρχει για τη μεταγραφή του

Ο νεαρός Αργεντίνος χρίστηκε βασικός και στο 2ο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μινέιρο. Ποιες οι εκτιμήσεις για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Σαντίνο Αντίνο για ακόμα έναν αγώνα της Γοδόι Κρουζ χρίστηκε βασικός με τη φανέλα της. Ο νεαρός winger ήταν στην 11άδα για τον 2ο αγώνα με την Ατλέτικο Μινέιρο αλλά υπάρχει νεότερο feeling ως προς την προσθήκη του, που κάνει λόγο στο ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλό δρόμο για να τελειώσει θετικά για τον Ολυμπιακό.

Παρά τη στάση της Γοδόι Κρουζ αλλά και διαρκείς πληροφορίες από την Αργεντινή η εκτίμηση παραμένει πως η προσθήκη αυτή θα υλοποιηθεί. Απλώς χρονικά οι απαιτούμενες εξελίξεις ενδεχομένως να τραβήξουν χρονικά για την άλλη εβδομάδα. Εκτός από τον Αντίνο η ίδια θετική εκτίμηση υπάρχει και για το μεταγραφικό story του στόπερ Μάνσα.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του παίκτη
     

