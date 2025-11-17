Το θέμα δεν είναι τι ψάχνει, αλλά τι θα βρει και πόσα διαθέτει!

Ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με τις ανάγκες της ΑΕΚ και υπογραμμίζει ότι απαιτείται υπέρβαση σε πολλούς (και οικονομικά) τομείς για να προκύψει ενίσχυση-αναβάθμιση...

Όλο και φουντώνει η συζήτηση σχετικά με την ενίσχυση (και) της ΑΕΚ στην επικείμενη μεταγραφική περίοδο, τη χειμερινή ντε, αλλά και ταυτόχρονα να αυξάνονται οι θέσεις όπου φέρεται να αναζητεί ποδοσφαιριστές προκειμένου να προσθέσει ποιότητα και να πετύχει αναβάθμιση στο δυναμικό της. Χρησιμοποιώ τη λέξη "φέρεται" παραπάνω διότι επίσημα από την Ένωση, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς, δεν έχουμε ακόμη ακούσει κάτι για κάποια θέση στην οποία αναζητεί δεδομένα καιρό τώρα παίκτη, ή και παίκτες... Ωστόσο όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς από το ρεπορτάζ, προκύπτει ότι υπάρχουν θέσεις όπου δικαιολογημένα υφίσταται αναζήτηση (όχι εδώ και λίγες μέρες, αλλά καιρό τώρα) γιατί είναι επιβεβαιωμένο πως αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κενό. Εννοείται πως ο κάθε ένας μπορεί να έχει την άποψή του αλλά στο δικό μου κεφάλι υπάρχουν πιο βασικές και άμεσες ανάγκες για τους "κιτρινόμαυρους"...

Όπως για παράδειγμα το ζήτημα του δεξιού μπακ το οποίο μοιάζει και τείνει να μετατραπεί σε κατάρα για την ΑΕΚ: άσχετα επαναλαμβάνω και γράψω ξανά με την εξέλιξη της υπόθεσης ανανέωσης της συνεργασίας του Δικέφαλου με τον Λάζαρο Ρότα, η ανάγκη είναι για προσθήκη (σημαντική) στη συγκεκριμένη θέση, είναι τεράστια και -μέσα από το χορτάρι- αυταπόδεικτη! Ο Οντουμπάτζο δεν υπολογίζεται από τον Σέρβο προπονητή, απόλυτα δικαιολογημένα να συμπληρώσω, εκεί παίζει όταν απαιτηθεί ο Γκατσίνοβιτς (και με την υποχρέωση της σούπερ ανταπόκρισης αλλιώς τα... ακούει κιόλας) και δεν γίνεται να αναδειχθεί περισσότερο το πρόβλημα που υφίσταται. Όπως ακριβώς συμβαίνει και ισχύει σε άλλες θέσεις όπου ο Νίκολιτς είναι υποχρεωμένος να υπολογίζει έναν και μόνο για συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες εκτιμώ γνωρίζουμε όλοι.

Δεν χρειάζεται παρά να κοιτάξουμε δίπλα από τον δεξιό μπακ για να προκύψει και η επόμενη, τεράστια, ανάγκη για άμεση ενίσχυση στο ρόστερ της ΑΕΚ: κεντρικός αμυντικός... Ο Δικέφαλος παίζει με Νίκολιτς με τετράδα στην άμυνα και υπολογίζονται αποκλειστικά οι Ρέλβας, Μουκουντί και Βίντα (για αυτό ας δώσει τον Χρυσόπουλο κάπου να παίξει γιατί θα πάει πολύ πίσω αδικαιολόγητα το παιδί) και πρέπει να βρεθεί μια κατάλληλη λύση πρώτης γραμμής για να συμπληρώσει ικανή και ανταγωνιστική τετράδα κεντρικών αμυντικών! Πιο μπροστά, ακριβώς από το μπακ, υπάρχει το δεξί φτερό της επίθεσης, μιας και υπολογίζεται για εκεί ως γνήσιο δεξί εξτρέμ μόνο ο Νίκλας Ελίασον, ενώ έχει τοποθετηθεί εκεί χωρίς επιτυχία ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς, τη στιγμή που ευτυχώς έχει σχετικά ανταποκριθεί ο Καλοσκάμης. Αριστερά αντίστοιχα υπάρχει ο Κουτέσα και ανταποκρίνεται ο Κοϊτά και έχει παίξει αρκετά καλά εκεί στο παρελθόν (και πάλι) ο "Γκάτσι"!

Αλήθεια είναι ότι έχουμε διαβάσει και για άλλες θέσεις, επαναλαμβάνω επίσημα η ΑΕΚ μέσω των ιθυνόντων του αγωνιστικού σχεδιασμού δεν επικοινωνεί (και απόλυτα σωστά) τίποτα, έτσι πρέπει άλλωστε! Ωστόσο κάποιοι υποστηρίζουν ότι ίσως προκύψει χαφ, αν και είναι ήδη αρκετοί εκεί, αλλά και προσφάτως ήρθε στο επίκεντρο και το ενδεχόμενο ενίσχυσης στην επίθεση, κάτι που δικαιολογείται από το γεγονός ότι από το καλοκαίρι και άσχετα με το deal με τον Λούκα Γιόβιτς, η Ένωση προσπάθησε έως το τέλος για τον Ντέσερς, κάτι που φανερώνει κατεύθυνση συγκεκριμένη. Αλλά το έχει πει πολλές φορές και ο Νίκολιτς πόσο του αρέσει να παίξει με δυο φορ, γι' αυτό περιμένει και τον Ζίνι με ανυπομονησία, αλλά το εξήγησε με κάθε τρόπο και ο Γιόβιτς σε πρόσφατη συνέντευξή του. Βέβαια εκτιμώ ότι είναι δύσκολο έως ανέφικτο τη χειμερινή περίοδο προσθηκών να αποκτήσει η ΑΕΚ (σύμφωνα με τα παραπάνω) έως και πέντε ποδοσφαιριστές, αλλά ποτέ μη λες ποτέ...

Στο τέλος της όποιας κουβέντας σύμφωνα με τη δική μου λογική και το σκεπτικό, το θέμα δεν είναι τι ψάχνει, αλλά τι θα βρει και πόσα διαθέτει στην αγορά για να το καταφέρει αν πρόκειται να ασχοληθεί εκ νέου με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπου τις αξιώσεις των ομάδων που ανήκουν τις χαρακτηρίζουν στην ΑΕΚ πολύ υψηλές: όπως για παράδειγμα του Μόρο, ή του Ντέσερς οπως αποδείχθηκε, ακόμη και του Γιούρασεκ, αν και ο τελευταίος έπαιξε παιχνίδι στην Ένωση με τον ατζέντη του, προκειμένου μέσω της προσφοράς του Δικέφαλου να βρει μια ακόμη μεγαλύτερη, διότι αυτό ακριβώς έγινε. Προσοχή η αναφορά στο "πόσα διαθέτει" είναι απόλυτης ουσίας και δεν γίνεται για να αναδείξει το κείμενο ότι μπορεί ο Ηλιόπουλος να μη δίνει τα χρήματα που πρέπει για να ενισχύσει το ποδοσφαιρικό τμήμα και πιο συγκεκριμένα το ρόστερ. Αν δεν ικανοποιεί άλλωστε ο ιδιοκτήτης τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς μπορούν (με τρόπο) να το αναδείξουν οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδίου και κάθε άλλο από αυτό συνέβη στη διάρκεια και με την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιόδου ενίσχυσης.

Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα και Νίκολιτς λειτουργούν σα μια ομάδα και με έμφαση στο πλάνο που έχουν καταρτίσει για την ΑΕΚ και δεν αφορά η ολοκλήρωσή του, δυο με τέσσερις μήνες, μα τρεις μεταγραφικές περιόδους!