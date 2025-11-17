Μετά από άδεια τριών ημερών οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί, όπου έκαναν προπόνηση φυσικής κατάστασης.

Έπειτα από τρεις ημέρες οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δώσει άδεια τριών ημέρών στους ποδοσφαιριστές του από την Παρασκευή έως την Κυριακή και οι Πράσινοι επέστρεψαν σε ρυθμό προπονήσεων τη Δευτέρα (17/11).

Φυσικά ακόμα υπάρχουν πολλές απουσίες. Εκτός παραμένουν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Μπρέγκου, Φικάι, οι οποίοι θα ενσωματωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο Κυριακόπουλος ακολούθησε θεραπεία, ατομικά γυμνάστηκαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας, ενώ οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές έκαναν πρόγραμμα φυσικής κατάστασης.