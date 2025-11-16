Αλαφούζος: «Λάθος μου που έφυγε ο Γιοβάνοβιτς, η προσφορά μου είναι ότι δεν πήγαμε στην τέταρτη εθνική»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος απάντησε σε ερώτηση για το ποια λάθη του θα χαρακτήριζε ως μεγαλύτερα στη διοίκηση των «πρασίνων».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι το πρώτο του μεγάλο λάθος ήταν ότι ξόδεψε περισσότερα χρήματα και το δεύτερο είχε να κάνει με την αποχώρηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Πρώτον έπρεπε να ξοδεύω λιγότερα χρήματα και να μην είμαι τόσο αισιόδοξος. Το δεύτερο λάθος μου είναι ότι έφυγε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά τρίτο μεγάλο δεν θύμαμαι».

Στη συνέχεια τόνισε: «Η προσφορά μου είναι μία. Ότι δεν πήγαμε στην τέταρτη εθνική και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, είναι σίγουρα ο κ. Στραματσόνι κι άλλα λάθη οικονομικά. Κι εκ του αποτελέσματος κρίνω ως λάθος και το θέμα του κ. Γιοβάνοβιτς. Τα οικονομικά και τον Γιοβάνοβιτς θα άλλαζα αν γύριζα τον χρόνο πίσω. Θα έμπαινα και πάλι στον Παναθηναϊκό. Οι εμπειρίες που έχω συλλέξει είναι σημαντικές και θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά».