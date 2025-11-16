Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στην ΕΠΟ και ήταν ξεκάθαρος, ότι δεν μπαίνει στο παρασκήνιο.

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα ΕΠΟ κι επισήμανε ότι δεν ασχολείται με το παρασκήνιο.

«Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού, τώρα τουλάχιστον υπάρχουν άλλες ομάδες που διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο αλλά δεν υπάρχει μονοκρατορία του Ολυμπιακού. Νομίζω γενικά η σημερινή ΕΠΟ παρά τα ελαττώματα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Το βλέπουμε κι από τη διαιτησία, δεν υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι η διαιτησία είναι πολύ καλύτερη τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε πετύχει μερικώς τον στόχο μας.

Είναι ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ, εξαρτάται από ΕΠΣ, που κάποιες εύκολα επηρεάζονται και αυτοί ψηφίζουν για την προεδρία της ΕΠΟ. Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη. Δεν έχουμε μέρος εμείς σε αυτή, αλλά ομολογώ πως είναι καλύτερη».

Δεν έχω διάθεση να διεκδικήσω κάτι από το παρασκήνιο. Δεν θα πάω να λαδώσω, να απειλήσω ή να απαγάγω. Υπήρχαν ενδείξεις που οικογένειες ψηφοφόρων στις ΕΠΣ είχαν αποκλειστεί ή απειληθεί. Η δικαιοσύνη δεν έκανε πάλι τίποτα, υπάρχουν γεγονότα και θα τα βρει κανείς αν ψάξει. Εμείς σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνουμε».