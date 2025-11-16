Αλαφούζος: «Η πρίζα δεν τραβήχτηκε ποτέ στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν προχώρησε με τον Γιαννακόπουλο»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος υποστήριξε πως δεν τράβηξε ποτέ την πρίζα στο οικονομικό κομμάτι και αναφέρθηκε γιατί δεν προχώρησε η περίπτωση πώλησης της ΠΑΕ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που παραχώρησε ρωτήθηκε για το περίφημο «τράβηγμα της πρίζας», υποστηρίζοντας ότι αυτό ποτέ δεν συνέβη στον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέφερε τι συνέβη και δεν προχώρησε η πώληση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον οποίο, όπως τόνισε, οι σχέσεις είναι άριστες.

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχτηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Στη συνέχεια σε ερώτηση για τους λογαριασμούς που πάγωσαν και για το γεγονός πως δεν τραβήχθηκε η πρίζα, πρόσθεσε: «Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».