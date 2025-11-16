Ολες οι λεπτομέρειες για τη σημερινή συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που θα παραχωρήσει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος- Πώς θα καλύψει το Gazzetta δημοσιογραφικά τη συνέντευξη.

Πέντε θεματικές ενότητες περιλαμβάνει η συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε, στις 21.30, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Αυτές είναι οι εξής...

1. Αναδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος.

2. Οικονομική διαχείριση.

3. Στόχοι.

4. Νέο γήπεδο, εγκαταστάσεις, Aκαδημία.

5. Παρασκήνιο και διοίκηση ελληνικού ποδοσφαίρου + Ελεύθερη ερώτηση

Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας θα ακολουθήσει η προβολή ερωτήσεων που έχουν σταλεί με video από διάφορα μέσα ενημέρωσης και στις οποίες επίσης θα απαντήσει ο Γιάννης Αλαφούζος.

Στη συνέντευξη θα συμμετέχουν οι εξής δημοσιογράφοι...

Gazzetta.gr – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Athletiko.gr, Cosmote Tv – Μιχάλης Τσόχος

Era Sport – Σήφης Βοτζάκης

Sdna.gr – Βασίλης Παπαθεοδώρου

Sport24.gr – Παντελής Βλαχόπουλος

Sport-fm – Βάιος Τσούτσικας

Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid και σε Live Streaming από το ΥouTube και τις ιστοσελίδες.

Το Gazzetta.gr θα καλύψει τη συνέντευξη με live stream, live γραπτή μετάδοση με σχόλια αναγνωστών και έκτακτη εκπομπή αμέσως μετά τη λήξη της συνέντευξης, στην οποία ο διευθυντής, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και οι Κώστας Ψάρρας, Γιάννης Σερέτης, Νίκος Αθανασίου, θα σχολιάσουν όσα θα έχει πει και ενδεχομένως όσα... δεν θα έχει πει ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ.

Το λινκ στο οποίο θα προβληθεί ζωντανά η συνέντευξη είναι το εξής:

https://www.youtube.com/watch?v=31AIF1rmoQ4