Η Athens Kallithea στραβοπάτησε στο 1-1 με το Αιγάλεω και έμεινε εννιά βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου, Καλαμάτα. Διπλό-οξυγόνο για την Ηλιούπολη με 2-0 επί του Παναργειακού.

Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1

Δύο βαθμούς άφησε η Athens Kallithea που έμεινε στο 1-1 με το Αιγάλεω και είδε την απόστασή της από την κορυφή και την πρωτοπόρο Καλαμάτα να πηγαίνει στους εννιά βαθμούς. Μόλις στο 3' το Αιγάλεω πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Κουϊρουκίδη, αλλά η Athens Kallithea κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους με τον Βασιλόγιαννη να γράφει στο 45' το 1-1. Το Αιγάλεω θα μπορούσε να ξαναπάρει το προβάδισμα στο 51', όταν η κεφαλιά του Ζιούλη σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Κρέσπι. Η Athens Kallithea, που έμεινε με δέκα παίκτες στο 68' λόγω αποβολής του Βασιλόγιαννη, δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης και έχασε έδαφος.

Athens Kallithea (Μπράτσος): Κρέσπι, Πασαλίδης (90′ λ.τ Σωτηράκος), Ματίγια, Βασιλόγιαννης, Φροσύνης (46′ Ινσούα), Μεταξάς, Γκολφίνος, Γερολέμου (64′ Σαρδέλης), Γκαντίγιο (83′ Μαυριάς), Γκέζος, Ντεντάκης.

Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Καρρίκι, Κουϊρουκίδης (69′ Ενομό), Βάρκας, Κωστέας (78′ Φοφανά), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (62′ Τάμπας), Κωστόπουλος (78′ Τσεγκρά), Τάτσης, Τσιλιγγίρης (62′ Χότσκο), Φέλιξ.

Παναργειακός - Ηλιούπολη 0-2

Μετά το διπλό επί του Ολυμπιακού Β, η Ηλιούπολη πήρε νέα σημαντική νίκη μακριά από την έδρα της επικρατώντας στο ματς της ουράς με 2-0 επί του Παναργειακού. Οι γηπεδούχοι στο 28' έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ντιαλό, με τον Μίγια να εκτελεί εύστοχα το πέναλτι βάζοντας μπροστά στο σκορ την Ηλιούπολη. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλειδώσουν το τρίποντο στο 84' με τέρμα του Τσουμάνη πανηγυρίζοντας στο φινάλε ένα νέο διπλό-ανάσα. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την Ηλιούπολη, με τον Παναργειακό να παραμένει στην τελευταία θέση του Νοτίου Ομίλου χωρίς νίκη.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Καρυπίδης (66′ Τσάνι), Αρμένης, Γιαλαμίδης, Νικολετόπουλος, Σίντικ, Ντάμακ, Ν. Ντιαλό, Κονέ (66′ Ναλιτζής), Κότζα, Χατζηδημητρίου (66′ Παναγιώτου).

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα, Κωστούλας, Νόνης, Κρέτση, Χριστόπουλος, Κεραμίδας, Θωμαΐδας, Μίγια, Τσουμάνης, Μαϊδανός.

Αποτελέσματα 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μαρκό - Καλαμάτα 2-3

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Χανιά 4-1

Παναργειακός - Ηλιούπολη 0-2

Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1

*Το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' αναβλήθηκε

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 26

2. Πανιώνιος 21

3. Athens Kallithea 17

4. Μαρκό 16

-----------------------

5. Ολυμπιακός Β 13

6. Αιγάλεω 10

7. Ελλάς Σύρου 9

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

*Πανιώνιος, Αιγάλεω, Ελλάς Σύρου και Χανιά έχουν από έναν αγώνα λιγότερο, ενώ ο Ολυμπιακός Β δύο παιχνίδια λιγότερα