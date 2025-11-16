Πραγματοποιώντας ακόμη μια καλή εμφάνιση φέτος, η Ελλάς κέρδισε στη Σύρο με 4-1 τα Χανιά, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη της παραμονής στη Superleague 2.

Πολύ σπουδαία νίκη για τον στόχο της παραμονής στη Superleague 2 πέτυχε η Ελλάς Σύρου, που επικράτησε -σχετικά εύκολα- με 4-1 των Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, παρουσία αρκετού κόσμου του νησιού.

Στους 12 πόντους πλέον η ομάδα του κ. Χριστοφιλέα, έμειναν στους 6 οι Κρητικοί.

Το ματς:

Οι Συριανοί μπήκαν με ορμή στο παιχνίδι και μόλις στο 7' ο Ζαφείρης με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα τράνταξε το δοκάρι του αντίπαλου κίπερ. Και αφού προειδοποίησε, η Ελλάς άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Κόλα πήρε την πάσα στην πλάτη της άμυνας των Χανίων και με άψογο πλασέ έκανε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα, αλλά ο Γκίνης έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Σπιριντόνοβιτς (16'). Το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα πήρε ξανά τα ηνία και στο 28' ο Κόλα από εκτελεστής έγινε δημιουργός, κάνοντας το παράλληλο γύρισμα για το 2-0 από τον Νίνο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, αλλά αυτή τη φορά οι Χανιώτες ήταν εκείνοι που σκόραραν, με πολύ ωραίο πλασέ του Σπιριντόνοβιτς στο 52' για να μειώσουν σε 2-1. Μάλιστα, στο 63' λίγο έλειψε να γίνει το 2-2, όμως ο Γκίνης απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Ιωαννίδη.

Η ποιότητα των γηπεδούχων ωστόσο «μίλησε» ξανά. Ο Γκέζος, που πέρασε ως αλλαγή, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε την ντίμπλα και με ιδανικό τελείωμα σκόραρε για το 3-1 στο 68'. Το...κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 82', με ακόμη μια αλλαγή, τον Λιούμη να νικάει τον κίπερ των φιλοξενούμενων για το τελικό 4-1.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Ζαφείρης, Νάτσος, Τσιαντούλας (63′ Μπάμπης), Γιάκος (85′ Σκόνδρας), Νίνο (73′ Λιούμης), Κόλα (63′ Γκέζος), Βερνάρδος (85′ Ζώνιος).

Χανιά (Κούκι): Αγριμάκης, Τζανακάκης, Ισάλα (46′ Κουτρουμπής), Πρεβεζιάνος, Φουρλάνος (78′ Ορντιγκόθα), Μεγιάδο, Πανεράς, Κουτεντάκης (67′ Σημαντηράκης), Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Άοσμαν.

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μαρκό - Καλαμάτα 2-3

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Χανιά 4-1

Παναργειακός - Ηλιούπολη, 15:00

Athens Kallithea - Αιγάλεω, 15:00

*το ματς Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' αναβλήθηκε

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 26β.

2. Πανιώνιος 21β.

3. Athens Kallithea 16β.

4. Μαρκό 16β.

5. Ολυμπιακός Β' 13β.

6. Ελλάς Σύρου 12β.

7. Αιγάλεω 9β.

8. Χανία 6β.

9. Ηλιούπολη 4β.

10. Παναργειακός 3β.