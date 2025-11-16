Ο Χρήστος Μουζακίτης εν έτει 2023 ονειρευόταν να καθιερωθεί στον αγαπημένο του Ολυμπιακό και να παίξει φυσικά στην Εθνική. Τι είχε δηλώσει τότε στο Gazzetta!

Ο Μουζακίτης δεν είναι απλά ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι ένα παιδί με άστρο και μεγαλωμένο ποδοσφαιρικά στην οικογένεια του Ολυμπιακού που ξεχώρισε εκ νέου με το βραβείο Golden Boy Web! Την ίδια ακριβως ημέρα ο χαφ των Πειραιωτών θα έπαιζε βασικός στην Εθνική μας ομάδα.

Ήταν ωστόσο το 2023 όταν ο «Μούζα» είχε μιλήσει στο Gazzetta . Τότε ήταν για τη σεζόν που μόλις είχε κλείσει και είχε μεγάλη επιτυχία και για τον ίδιο και για αρκετά μικρά ηλικιακά τμήματα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μίλησε για τους παίκτες που έχει πρότυπα, τον φίλο του Χρήστο Λίγδα για το Fair Play του με τον Άρη αλλά και τρομερό τελικό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Λίγκα της Κ-17.

Έχει το ενδιαφέρον του το τι είχε σχολιάσει. Για τα πρότυπά του είχε τονίσει ότι «πρότυπο μου είναι ο Μόντριτς. Μου άρεσε από μικρός. Ένας έξυπνος παίκτης που είναι πολύ σημαντικός για τον κορμό της ομάδας του. Πολύ καλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό είναι οι Εμβιλά και Ινμπόμ Χουάνγκ».

Για τις θέσεις που είχε παίξει είχε αναφέρει πώς «εγώ όταν είχα πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό το 2016 αγωνιζόμουν ως αριστερό μπακ - χαφ. Από την Κ-12 και μετά άρχισα παίζω στον χώρο του κέντρου όταν αγωνιζόμασταν 11 VS 11. Ως τότε αγωνιζόμουν στα άκρα. Την αρχή στην ποδοσφαιρική μου πορεία την έκανα ως τερματοφύλακας».

Ο λόγος που δεν συνέχισε ως γκολκίπερ ήταν ότι «εμένα μου άρεσε να παίζω μέσα. Είχα έναν τραυματισμό στο μάτι όταν ήμουν τερματοφύλακας. Μπορεί να έχανα το μάτι μου. Αυτό συνέβη όταν ήμουν μικρός. Επτά χρονών. Είχα κάνει μία έξοδο και με είχαν χτυπήσει με τη τάπα στο μάτι».

Όσο για τα όνειρά του; «Προφανώς θέλω να παίξω στην α' ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης στο Champions League και σε κάποιο Μουντιάλ με την Εθνική ομάδα. Από μικρός τα σκεφτόμουν αυτά». Φτάνοντας στο σήμερα ο νεαρός μέσος έχει εκπληρώσει ήδη ορισμένα από αυτά τα όνειρα και με τέτοιο ταλέντο σίγουρα θα τα καταφέρει και για πολύ παραπάνω. Άλλωστε είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα ever σε επίπεδο Ακαδημιών του Ολυμπιακού.