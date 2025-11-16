Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου και η νίκη της Εθνικής επί της Σκωτίας (3-2) ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τι έχεις να πεις;» το ερώτημα για τη συνέντευξη Αλαφούζου.

Livesport: «Μίλα επιτέλους αληθινά!» για τη συνέντευξη Αλαφούζου, «Μπορούσες πρόκριση, Ελλαδάρα!» μετά το 3-2 επί της Σκωτίας.

Φως των σπορ: «Τρελή νίκη» για την Εθνική, «Εκτόξευση» Μουζακίτη με το βραβείο Golden Boy Web.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Νιώθουμε ανίκητοι!» λέει ο Κοστίνια.

Ώρα των σπορ: «Τις νταμπλούχες θα τις σέβεστε!» για τη γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ.