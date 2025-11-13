ΟΦΗ: Ξεκινάει το εορταστικό πρόγραμμα για τα 100 χρόνια της ομάδας
Ο ΟΦΗ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και το εορταστικό πρόγραμμα της ομάδας ξεκινάει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, όταν και θα λάβει χώρα στις 20:00 εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ενώ θα γίνουν γνωστές και άλλες δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο.
Ο εορτασμός για τα 100 χρόνια ζωής του ΟΦΗ θα κορυφωθεί στις 3 Ιανουαρίου όταν θα διεξαχθεί ο τελικός του Σούπερ Καπ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο.
