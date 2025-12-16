Οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ, Snakes, ανακοίνωσαν την ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Ηρακλείου.

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση προχώρησαν οι οργανωμένοι φίλοι του ΟΦΗ. Όπως ανακοίνωσαν οι Snakes θα προχωρήσουν στη σύσταση δικιάς τους ποδοσφαιρικής ομάδας!

Η κίνηση των Ομιλιτών είναι στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Λέσχης, το 2026.

Η ομάδα των Snakes θα συμμετάσχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου από την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η ανακοίνωση των Snakes

«Μετά από ώριμη σκέψη και στόχο,όπως πράξαμε με το τμήμα πυγμαχίας ώστε οι οπαδοί του ΟΦΗ να είναι ενεργοί και στον αθλητισμό, κάνουμε γνωστή την απόφαση μας για την ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας που θα λέγεται Snakes F.C. και η οποία πρόκειται να συμμετάσχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου από την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027.

Στο πλαίσιο των δράσεων μας που θα ξεκινήσουν με την έλευση της νέας χρονιάς, όπου και συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση των Snakes, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση του σωματείου! Ήδη έχουν βρεθεί τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το καταστατικό ίδρυσης των Snakes F.C. και έχουν ξεκινήσει οι επόμενες, γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα προέρχεται από τα σπλάχνα των οπαδών του ΟΦΗ και θα αποτελείται μόνο από εκείνους. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις επόμενες δράσεις μας όπως είναι η επιλογή του σήματος που θα εκπροσωπεί όλους εσάς, γιατί σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα, από οπαδούς του ΟΦΗ, για τους οπαδούς της Ομιλάρας!

