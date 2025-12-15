Άαρον Ισέκα και Αχιλλέας Πούγγουρας βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) στο ΒΑΚ και έκαναν την πρώτη τους προπόνηση μετά την ανακοίνωση τους από τον ΟΦΗ.

Με ένα νέο και ένα... γνώριμο πρόσωπο έγινε η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ ενόψει του τελευταίου αγώνα του 2025, με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21/12, 21:00). Ο λόγος για τον Αχιλλέα Πούγγουρα και τον Άαρον Ισέκα, οι οποίοι νωρίτερα έβαλαν την υπογραφή τους σε συμβόλαιο με τους Κρητικούς και ανακοινώθηκαν.

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ομίλου έκαναν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και ξεκίνησαν την προσπάθεια τους να είναι στο απαραίτητο επίπεδο ετοιμότητμα το συντομότερο δυνατόν. Θυμίζουμε πως στο πρώτο μισό της σεζόν αμφότεροι ήταν ελεύθεροι.

Θυμίζουμε πως οι νέοι παίκτες των Κρητικών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μετά την 1 Ιανουαρίου, όταν και ανοίγει η μεταγραφική περίοδος. Πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για τον ΟΦΗ είναι στις 3 Ιανουαρίου στο Super Cup με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όσον αφορά την προπόνηση της Δευτέρας όσοι αγωνίστηκαν στο ματς του περασμένου Σαββάτου (13/12) με τον Πανσερραϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συνέχισε θεραπεία και η συμμετοχή του στο ματς με τον Δικέφαλο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Φράνκο Ζανελάτο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (16/12), στις 11:00.

Ο ΟΦΗ ανέβασε video από τη σημερινή προπόνηση, το οποίο ήταν εστιασμένο στα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Πούγγουρας: «Ήρθα στον ΟΦΗ επειδή είναι μεγάλη ομάδα»

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στον ΟΦΗ, το ήθελα και το περίμενα και έγινε πράξη, έστω και αργά. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, με τον κύριο Κόντη ήμασταν μαζί πριν μερικά χρόνια όπως και με τους Χριστογεώργο, Χατζηθεοδωρίδη. Ο ΟΦΗ αδιαμφισβήτητα είναι μια μεγάλη ομάδα και κυρίως αυτό ήταν που με έκανε να θέλω να έρθω», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Αχιλλέα Πούγγουρα.

Ισέκα: «Αγαπώ τη φανέλα του ΟΦΗ, νιώθω σαν το σπίτι μου»

«Αρχικά είναι πολύ σημαντικό για μένα, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί πέρασα πολλά τους τελευταίους μήνες και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ και βλέπω ξανά γνώριμα πρόσωπα και το προπονητικό κέντρο. Παρακολούθησα το παιχνίδι και είδα κάποιους φιλάθλους που επίσης γνωρίζω και είναι πάντα ευχάριστο να βρίσκομαι πάλι εδώ γιατί εδώ νιώθω πραγματικά σαν το σπίτι μου.

Νιώθω πολύ ωραία, θέλω να βοηθήσω την ομάδα όπως έκανα και την προηγούμενη φορά. Να δώσω την θετική μου ενέργεια, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου με γκολ και ασίστ και εκείνοι να νιώσουν πως εγώ θα τους βοηθήσω και μέσα και έξω από το γήπεδο! Θέλω να μεταφέρω την πίστη μου στην ομάδα και σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω τον ΟΦΗ να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αγαπώ αυτήν την φανέλα, αγαπώ να παίζω για αυτήν την ομάδα και έτσι είμαι διπλά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Άαρον Ισέκα.