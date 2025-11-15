Ο Ντούσαν Κέρκεζ θα είναι ο αντικαταστάτης του Λεωνίδα Βόκολου στον Ατρόμητο, με τον 49χρονο κόουτς να έχει υπογράψει με την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ υπέγραψε κι ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία του Ατρομήτου, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του συλλόγου με τον Λεωνίδα Βόκολο.

Ο 49χρονος προπονητής ήταν πρώτος στη λίστα της ομάδας, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» ταχύτατα και τη συμφωνία να ολοκληρώνεται. Ο ίδιος μάλιστα θα φτάσει στην Αθήνα αύριο Κυριακή (16/11) και θα βρεθεί στο Περιστέρι.

Ποιος είναι ο Ντούσαν Κέρκεζ

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ως παίκτης αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2011 στην ΑΕΛ Λεμεσού και στη συνέχεια μέχρι το 2014, όταν και έκλεισε την καριέρα του, αγωνίστηκε στον Άρη Λεμεσού.

Ως προπονητής σε επαγγελματικό επίπεδο ανέλαβε τον Μάρτιο του 2018 την ΑΕΛ Λεμεσού στην οποία παρέμεινε πάνω από 3,5 χρόνια, αποχωρώντας τον Δεκέμβριο του 2021, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Κύπρου το 2019, ενώ οδήγησε την τότε ομάδα του στην 5η (2018), 3η (2019), 6η (2020) και 2η θέση (2021).

Το καλοκαίρι του 2022 πήγε στη Σερβία για λογαριασμό της Τσουκαρίτσκι και πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, τερματίζοντας στην 3η θέση σε ισοβαθμία με τη 2η Μπάτσκα Τόπολα και πίσω φυσικά από τον Ερυθρό Αστέρα και πάνω από την Παρτίζαν.

Ακολούθησε το διετές πέρασμα στη Βουλγαρία με την Μπότεφ Μπλόβντιβ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας το 2024 σε έναν συναρπαστικό τελικό κόντρα στη μεγάλη δύναμη της χώρας τη Λουντογκόρετς.

Την τρέχουσα σεζόν άρχισε στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας από την οποία αποχώρησε τον Σεπτέμβριο, αφού η εκκίνησή του στο πρωτάθλημα δεν ήταν καλή με μία νίκη, τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

