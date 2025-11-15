Ο Γιώργος Τσακίρης αναγνωρίζει την ανάγκη της ενίσχυσης για την ΑΕΚ ωστόσο εξηγεί ότι αυτή ακολουθεί μίας περιόδου που ίσως εξαρτηθεί το υπόλοιπο της χρονιάς...

Απόλυτα δικαιολογημένα και κατά τη προσωπική μου άποψη σωστά, η συζήτηση για την ενίσχυση (και) της ΑΕΚ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις συζητήσεις των φίλων της ομάδας και των ποδοσφαιρόφιλων φυσικά όταν μπαίνουν στη διαδικασία κρίσης μεταξύ τους των ομάδων τους. Βρισκόμαστε στα μέσα του Νοεμβρίου και τούτη η διακοπή είναι προφανώς η καλύτερη προκειμένου να κλειδώσουν σε ένα βαθμό οι ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί έως και τα τελευταία ματς που δόθηκαν. Για τους ιθύνοντες των ποδοσφαιρικών ομάδων και τον αγωνιστικό τους σχεδιασμό, όλα αυτά είναι γνωστά από το καλοκαίρι που προηγείται της χρονιάς που τρέχει, στην περίπτωσή μας για τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς, δηλαδή ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη μεταγραφική περίοδο, ωστόσο προκύπτουν μέσα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και κάποια νέα δεδομένα και για το λόγο αυτό πάντα υπάρχει και φρεσκάρισμα της σχετικής λίστας που τιτλοφορείται ως εξής: Φάκελος ενίσχυση!

Στην ΑΕΚ οι βασικές προτεραιότητες προκειμένου να συνεχίσει να πετυχαίνει την αναβάθμιση, όπως το επιθυμούν τουλάχιστον ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου και ο Σέρβος προπονητής, είναι λίγο πολύ γνωστές και προφανώς η συζήτηση αν προκύπτει και κάτι άλλο είναι πάντα ανοιχτή. Πρόκειται για ανάγκη που φωνάζει (καμιά τριετία για να είμαστε ειλικρινείς και δεδομένα τις τελευταίες δυο μεταγραφικές περιόδους μιας και δεν βγήκε ποτέ η επιλογή Οντουμπάτζο) αυτή του δεξιού μπακ ανεξάρτητα τι θα γίνει με την διαφαινόμενη (αλλά ακόμη όχι ολοκληρωμένη) ανανέωση συνεργασίας με τον Ρότα. Αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη αποτελεί η προσθήκη μίνιμουμ ενός ακόμη εξτρέμ αφού τέτοιοι γνήσιοι στον κιτρινόμαυρο ρόστερ υπάρχουν μόνο οι Ελίασον και Κουτέσα τη στιγμή που από τα προκριματικά για το Conference League και έπειτα ο Νίκολιτς δεν επανέφερε τον ρόμβο και (αν) θα το κάνει θα αφορά συγκεκριμένα και περιορισμένα ματς και αντιπάλους.

Επίσης αποδεδειγμένα θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης στόπερ από τη στιγμή που προς ...χρήση και αξιοποίηση ο Σέρβος τεχνικός βλέπει μόνο τους Ρέλβας, Μουκουντί και Βίντα... Δεν γίνεται ομάδα που παίζει με δυο στόπερ να τρέχει τη σεζόν με τρεις στο δυναμικό της ακόμη και αν δεν στερηθεί τους βασικούς σε πολλά ματς, δεν αποτελεί ποδοσφαιρική σωστή λογική, σε καμία των περιπτώσεων! Έπειτα άλλοι θα πουν και για χαφ, ίσως κάποιοι για επιθετικό, ειδικά από τη στιγμή που η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα επιδίωξαν εως τη τελευταία στιγμή και αφού είχαν αποκτήσει τον Λούκα Γιόβιτς να φέρουν και τον Ντέσερς (καλώς τον ήθελαν αφού είχαν τέτοιο αγωνιστικό σχέδιο, κακώς δεν είχαν και εναλλακτική) τη στιγμή που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν γινόταν αυτή η προσθήκη με τον παίκτη που τελικά πήρε ο Παναθηναϊκός, θα γινόταν προσπάθεια να παραχωρηθεί ο Πιερό, με άγνωστα βέβαια τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα...

Ωστόσο μπροστά της η Ένωση (και εδώ πρέπει να εστιάσουν όλοι στο club) και πριν φτάσει η έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη, έχει ένα μήνα υποχρεώσεων μετά τη διακοπή αυτή που τρέχει, που δύναται να κρίνει ολάκερη τη σεζόν και δεν υπερβάλλω καθόλου, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω. Παίζει το μέλλον της για φέτος στην Ευρώπη και έπειτα στην Ελλάδα ανάλογα με τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα μπορεί να απογειώσει τις πιθανότητες της για να συνεχίσει να το διεκδικεί, ή να τις περιορίσει - εξαφανίσει, ανάλογα με την εξέλιξη των αποτελεσμάτων στα καθοριστικά ματς που έχει μπροστά της. Θυμίζω ότι με την επιστροφή από τη διακοπή η Ένωση έχει διαβολοβδομάδα με αγώνες με Άρη (εντός), Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό (εκτός) σε διάστημα τριών ημερών, ενώ έπειτα παίζει έως την επόμενη διακοπή τα εξής παιχνίδια: με τον ΟΦΗ εντός για το Κύπελλο, τον Ατρόμητο επίσης Νέα Φιλαδέλφεια για πρωτάθλημα, την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, τον Παναιτωλικό εκτός για το πρωτάθλημα, μέσα τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για τη φάση του League stage του Conference League με την Κραιόβα και κλείνει με ΟΦΗ εντός για το πρωτάθλημα στις 21/12: ένας μήνας που κρίνει πολλά, όχι τα πάντα, μα μπορεί να την πορεία της (και την ίδια) σεζόν...

Για επίλογο επιτρέψτε μου την παρακάτω παράγραφο: επειδή εγώ θέλω να είμαι σοβαρός απέναντι στον κόσμο που μου κάνει τη τιμή να με εμπιστεύεται πρέπει να σημειώσω ότι προφανώς θα μου κάνει τεράστια έκπληξη αν θα γίνουν τρεις (πόσο μάλλον πέντε) κινήσεις τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από την Ένωση και δη από το δείγμα ...γραφής μας κυρίως λειτουργίας του Χαβιέρ Ριμπάλτα έως τώρα, πάντα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτό δεν το αναφέρω με την αρνητική έννοια και σκέψη που μπορεί συμπερασματικά να το εισπράττει διαβάζοντας τα παραπάνω, αλλά ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, έχει αποδείξει πως αν δεν προχωρήσει με τις περιπτώσεις που θέλει και θεωρεί ότι αυτές θα υπηρετήσουν το αγωνιστικό πρότζεκτ που έχουν δημιουργήσει με τον Μάρκο Νίκολιτς, δεν τον απασχολεί να προχωρήσει σε προσθήκες και ας γκρινιάζει και ας τον κατηγορεί το... σύμπαν ολόκληρο, δεν χαμπαριάζει!