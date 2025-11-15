Η ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο από την Αρμάνι (88-87) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Λάμψη χρυσού!» ο Μουζακίτης.

Livesport: «Στάση Μιλάνο!» για τον Ολυμπιακό, «Φαινόμενα» Σλούκας και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Σε κακή βραδιά» η ομάδα του Μπαρτζώκα στο Μιλάνο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μαζί σας και στην πίκρα!» για την ήττα από την Αρμάνι.

Ώρα των σπορ: «''Μάτια'' στο μέλλον!» από τον Ριμπάλτα που είδε την Εθνική Κ21.