Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (15/11) στο Gazzetta
Η ήττα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο από την Αρμάνι (88-87) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Λάμψη χρυσού!» ο Μουζακίτης.
Livesport: «Στάση Μιλάνο!» για τον Ολυμπιακό, «Φαινόμενα» Σλούκας και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Σε κακή βραδιά» η ομάδα του Μπαρτζώκα στο Μιλάνο.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μαζί σας και στην πίκρα!» για την ήττα από την Αρμάνι.
Ώρα των σπορ: «''Μάτια'' στο μέλλον!» από τον Ριμπάλτα που είδε την Εθνική Κ21.
